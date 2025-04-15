Проєкт “Контракт 18–24” розширюється: з’явилися нові військові спеціальності

Міністр оборони Рустем Умєров. / © Associated Press

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Проєкт “Контракт 18–24”, започаткований для залучення добровольців до лав Збройних сил України, продовжує розвиватися.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, Міністерство оборони збільшило перелік посад, доступних у межах програми. Тепер їх удвічі більше — 18 замість 9. Це дозволяє кожному охочому не лише вступити на контрактну службу, а й обрати спеціальність відповідно до власних навичок та інтересів.

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До оновленого переліку увійшли такі нові позиції:

старший стрілець-номер обслуги

кулеметник

кулеметник-розвідник

старший навідник

розвідник-навідник

розвідник-номер обслуги

розвідник-радіотелефоніст

розвідник-оператор

старший розвідник-стрілець-снайпер

Ці позиції доповнюють раніше запропоновані:

стрілець

старший стрілець

стрілець-снайпер

стрілець-санітар

помічник гранатометника

гранатометник

старший гранатометник

розвідник

старший розвідник

На сьогодні в програмі беруть участь 16 бойових бригад ЗСУ. За словами Умєрова, мета проєкту — надати більше можливостей воїнам для усвідомленого вибору напрямку служби, підвищити ефективність армії та гарантувати гідну фінансову й соціальну підтримку військовослужбовцям.

Міністерство запевняє, що робота над удосконаленням ініціативи триває.

Нагадаємо, молоді українці віком від 18 до 24 років можуть проходити контрактну службу у дев’яти бойових підрозділах Сухопутних військ у рамках проєкту “Контракт 18–24”.