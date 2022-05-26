Проїхати можна, але це лотерея: Гайдай - про обстріли траси "Лисичанськ-Бахмут"

Проїхати можна, але це лотерея: Гайдай - про обстріли траси "Лисичанськ-Бахмут"

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині.

Ситуація на Луганщині вкрай важка, адже російська армія кинула всі свої сили на захоплення області. Окупанти наступають у Борівському. Тривають запеклі бої на околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Місто окупанти просто знищють, вони розстрілюють знищують Сєвєродонецьк з артилерії та авіації", — зазначив голова ОВА.

За інформацією Гайдая, українські захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці росіян посунули, ЗСУ закріпили позиції.

"Але така кількість сил та засобів, яку окупанти кинули на захоплення Луганської області — їх просто у рази більше, ніж наших військових", — говорить голова адміністрації.

Траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне. Але можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена.

"Їхати нею небезпечно. Траса прострілюється. Проїхати звісно можна, але це певного роду лотерея – 50 на 50. Там уже є ями від розривів, розбита техніка, тому траса дуже небезпечна. Але говорити, що вона перерізана, поки не можна", — підсумував він.

Нагадаємо, на Луганщині поліцейські ховають загиблих та померлих у братських могилах.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що ситуація на Луганщині погіршується щогодини.

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