Проїзд Путіна по Кримському мосту: Кулеба зауважив важливу деталь та висміяв диктатора 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на проїзд Путіна Кримським мостом. Він зауважив, що "амбіції Росії починають зменшуватись" та висміяв через це диктатора.

Про це він написав у Тwitter.

Російські пропагандисти 5 лютого показали відео, на якому диктатор Путін на автомобілі Mersedes прокатався через Кримський міст. Дмитро Кулеба наголосив, що це свідчить про те, що амбіції Росії починають зменшуватись.

"Дев'ять місяців тому Путін прагнув знищити Україну за лічені дні. Сьогодні він із задоволенням їздить на автомобілі по мосту, який сам давно побудував незаконно. Його агресивні амбіції скоротилися. Україна подбає про те, щоб вони і далі зменшувалися, поки не впишуться в кордони Росії", - наголосив очільник МЗС.

Вибухи на Кримському мосту

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав потужний вибух. Росія це назвала "терактом" та звинуватила Україну в причетності до вибуху. Президент України Зеленський відреагував на це, зазначивши, що "Україна точно не замовляла такого".

Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що вибух на мосту організувала Росія. Це могло стати наслідком протистояння між ФСБівцями та російськими військовими.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Кримський міст буде зруйновано. Це станеться після того, як Україна поверне анексований 2014 року Крим.

Ображений диктатор Путін навіть побідкався німецькому канцлеру Шольцу, що хоче залишити українців без електрики взимку, щоб "помститись за міст".

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