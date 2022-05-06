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Проїзд від Енергодара до Запоріжжя неможливий через постійні обстріли - мер

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Проїзд від Енергодара до Запоріжжя неможливий через постійні обстріли - мер

commons.wikimedia.org

Станом на ранок п'ятниці, 6 травня, на шляху від Енергодара до Запоріжжя проїзду немає через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"За попередньою інформацією станом на ранок 6 травня, на шляху до Запоріжжя з Енергодара проїзду немає, тривають постійні обстріли", - написав він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих селах та містах Запорізької області окупанти розкрадають продукцію аграрних підприємств. Але при цьому загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим.

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