Проїзд від Енергодара до Запоріжжя неможливий через постійні обстріли - мер

Проїзд від Енергодара до Запоріжжя неможливий через постійні обстріли - мер

Станом на ранок п'ятниці, 6 травня, на шляху від Енергодара до Запоріжжя проїзду немає через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"За попередньою інформацією станом на ранок 6 травня, на шляху до Запоріжжя з Енергодара проїзду немає, тривають постійні обстріли", - написав він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих селах та містах Запорізької області окупанти розкрадають продукцію аграрних підприємств. Але при цьому загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим.