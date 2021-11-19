Пройшов гарячі точки війни: відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця - фото

У військового залишилася мати, дружина та дитина.

На Донбасі 19 листопада внаслідок ворожого обстрілу окупантів загинув український військовий. Кульове поранення, несумісне із життям, отримав старший солдат Уберт Мрачковський, родом із Хмельницької області. Йому було 33 роки.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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"Україна втратила Воїна. Він назавжди залишаться у списках військової частини і нашій пам’яті. Воїн виграв свою війну і віддав данину нашій спільній Перемозі", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблого військового

Уберт Мрачковський служив у 8 полку спеціального призначення ССО. Він брав участь у боях за Савур-могилу із російським спецназом в складі 51-ї бригади. Був пореанений, одужав і пішов воювати в Дебальцево. Згідно з указом від 3 листопада 2015 року, за особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов'язку відзначений був нагороджений орденом За мужність III ступеня.

Друг загиблого військового Віталій Блонський написав у соцмережі, що у чоловіка залишилася мати, дружина та дитина.

"Хмельниччина сьогодні втратила воїна. Це траур для всієї України. Ворожа куля обірвала життя мого друга, матері сина, дружині чоловіка та батька дитини. З 2014 року невтомно захищав Україну, був поранений на Савур-Могилі, одужав і став в бій, пройшов оточення в Дебальцево! Разом з ним, відійшла у вічність частинка мене", - написав друг бійця.

Новини з фронту: російські найманці вогнепальною зброєю вбили українського бійця

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, проросійські бойовики вбили військовослужбовця ЗСУ. У бійця було вогнепальне стрілецьке поранення. В нього влучили, коли ворог обстрілював українські позиції з забороненої мінськими домовленостями зброї.

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