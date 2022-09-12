Пройшов "краще, ніж очікувалося", проте це не перемога: Резніков про контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Це знак того, що Росію можна перемогти, наголошує міністр оборони України.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області пройшов "набагато краще, ніж очікувалося", проте святкувати перемогу ще зарано, оскільки РФ може спробувати піти в контратаку.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Новое время.

Так, зокрема зазначається, що очільник Міноборони України порівняв "український бліцкриг" зі "сніговою кулею, яка котиться вниз схилом". За його словами, це стало найбільшою невдачею для Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Резніков також повідомив, що контрнаступ на півдні України також продовжується, але просувається повільніше.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 201-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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