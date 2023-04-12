Пройти ВЛК можна буде в лікарні: які зміни передбачені у роботі військово-лікарських комісій

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада ухвалила в першому читанні два законопроєкти, які передбачають зміни до роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

Законопроєкти №9154 “Про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій)” та №9158 “Про внесення змін до Статуту внутрішньої Служби Збройних сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану” ухвалені парламентаріями у першому читанні.

Проєкт закону №9154 передбачає, що військово-лікарські комісії можуть створюватися не тільки при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та закладах охорони здоров'я сектору безпеки та оборони, а ще й при державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Проєктом законопроєкту №9158 пропонується внести зміни до статуту внутрішньої служби Збройних сил України для "вдосконалення питань оформлення документів і лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану",

Зокрема йдеться, що "довідка про травму (поранення, контузії, каліцтво) складається протягом п'яти днів на підставі рапорту безпосереднього командира й наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення (поранення, контузії, каліцтва)", – пояснив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Також протягом п'яти днів "довідка направляється до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

Таким чином наголосив Завітневич "Документи "ходитимуть" за військовим, а не військовий "ходитиме" за документами. Це сприятиме розв'язанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені й перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії".

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