Протягом тижня поліцейські затримали ДРГ і 31 особу, які можуть бути причетні до співпраці з РФ

За тиждень поліція затримала ДРГ та 31 особу, які можуть бути причетні до співпраці з ворогом.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Безпосередньо департаментами стратегічних розслідувань та карного розшуку за вказаний період викрито одну ДРГ та затримано 31 особу, які можуть бути причетні до співпраці з ворогом. Взагалі від початку війни на території держави викрито 102 ДРГ і затримано 1669 осіб. На сьогодні, якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність, то за фактами співпраці громадян України з державою-агресоркою розпочато понад 1200 кримінальних проваджень, 204 – отримали повідомлення про підозру, до суду скеровано 100 кримінальних проваджень", - заявив він.

Він наголосив, що громадянам важливо дотримуватися правил воєнного стану, а також не забувати про комендантську годину.

За словами Єніна, днями в місті Шостка поліція за порушення комендантської години зупинила автомобіль ВАЗ, водій був не в тверезому стані і під час спілкування з правоохоронцями кинув на узбіччя саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув. На щастя люди не постраждали, лише автомобіль поліції та порушника.

Перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що за останній тиждень поліцейськими перевірено близько 6 тисяч осіб, з цієї кількості, сотні людей було передано до підрозділів СБУ для подальшого супроводження.

Нагадаємо, у Чернігівській області знайшли сховок окупантів (фото).

Читайте також: