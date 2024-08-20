Пряма дорога на Павлоград: нардепка попередила про небезпеку у разі втрати Покровська

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що окупація Покровська Донецької області може бути справою найближчого майбутнього.

Про важку ситуацію на Донеччині нардепка написала у Facebook.

Також читайте Армія РФ підходить до Покровська: скільки часу залишилося у місцевих жителів для евакуації

"Наші підрозділи виводять звідти (з Донецької області – Ред.), полишаючи цілі смуги фронту напризволяще, боєприпаси не додають, росіяни проходять через порожні фортифікації. За таких обставин окупація Покровська – справа найближчого майбутнього, а Торецьк завершує свої останні дні. Виглядає так, ніби ми віддаємо Донеччину – театр бойових дій одинадцятий рік війни, землю, на якій тисячі українців поклали своє життя за Україну", – пише Безугла.

Нардепка зауважила, що у разі падіння Покровська під небезпекою опиниться місто Павлоград Дніпропетровської області, а у разі падіння Торецька – Краматорська агломерація і далі Харківська область.

"За Покровськом – пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій взагалі, далі – Дніпро. За Торецьком – Краматорська агломерація, а далі – Харківська область", – каже вона.

Безугла стверджує, що жодного обладнання адміністративного кордону Донецької області не зроблено. Також вона вкотре розкритикувала головкома ЗСУ Сирського.

"Головнокомандувач ЗС України виводить війну на якийсь новий рівень маневрів часів Другої світової, де ставки йдуть на втрату або здобуття цілих регіонів, але яка ціна і які перспективи? Впевнена, що немає чітких відповідей і в нього. Гра на "пан або пропав". Несподіванки не завершилися...", – додала депутатка.

Раніше виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк заявив, що на евакуацію у Покровська ще є два тижні, а у Мирнограда залишаються лічені дні.

Читайте також:

Ситуація на Покровському напрямку значно загострилася! Триває евакуація!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.