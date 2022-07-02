Пряма участь Білорусі у війні створить ще одну лінію тиску на півночі України - Клімкін

Пряма участь Білорусі у війні створить ще одну лінію тиску на півночі України - Клімкін

Хоча Білорусь вже надає підтримку Росії у війні проти України, Лукашенко все ще намагається маневрувати у своїх рішення.

Безпосередня і відкрита участь Білорусі у війні проти України допоможе вирішити кремлівському диктатору Путіну декілька завдань.

Про це розповів Павло Клімкін, дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) у проекті "Розмови про важливе".

"Перше – створити ще одну лінію тиску на півночі України, друге – прибрати Лукашенка. Лукашенко не дурний. Як хитрий колгоспник, він знає, що йому потрібно петляти, маневрувати. Як тільки він почне повномасштабну війну проти нас – він однозназно злетить. І Путін це прекрасно розуміє. Путін дуже хотів би до 100-річчя Радянського союзу зробити якусь нову версію союзної держави: Росія, Білорусь (Лукашенка прибрати), Донецьк якось там приєднати до цієї історії. Йому потрібно щось на "блюдечку принести" тим, хто підтримує його агресію", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, Павло Клімкін вважає, що ризик нападу Білорусі на Україну збільшується.

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