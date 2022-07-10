"Пряме влучання 3-х ракет "Калібр": з’явились перші деталі обстрілу Криворізького району

За 15 кілометрів від Кривого Рогу в селищі Радушне напередодні зафіксували кілька "прильотів" від російських окупантів.

За інформацією очільника Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула, внаслідок влучання 3-х ракет "Калібр" було повністю знищено промислове підприємство.

Про це Вілкул повідомив у Телеграмі.

"Закінчується ліквідація наслідків учорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищене. Втрати уточнюються", - написав Вілкул.

Крім того, за його словами, вночі ворог обстріляв околиці Зеленодольської громади. Там обійшлося без втрат.

Нагадаємо, вранці 9 липня росіяни також обстріляли Кривий Ріг. Поцілили в Інгулецький район міста. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах.

Росіяни обстріляли Кривий Ріг забороненими касетними боєприпасами – є загиблі

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