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Пряме влучання: на Донеччині ЗСУ вдарили по скупченню окупантів у бліндажі – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1364
Час на прочитання
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Пряме влучання: на Донеччині ЗСУ вдарили по скупченню окупантів у бліндажі – відео

Удар ЗСУ по окупантах на Донеччині/ Фото: скриншот

Українські військові виявили та знешкодили ворога на Донеччині.

На Донеччині, біля населеного пункту Діброва, українські військові ліквідували чергову групу солдат окупаційної армії Росії прямим влучання розрахунку САУ 2С1 "Гвоздика".  

Відео показала 1-а окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна.

За даними військових, під час удару у бліндажі перебували до 10 окупантів.

Нагадаємо, росіяни після втрати трьох Су-34 зменшили кількість авіаударів по Україні.

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Удар ЗСУ по скупченню окупантів на Донеччині

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Дата публікації
Перегляди
1364
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