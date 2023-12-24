Пряме влучання: на Донеччині ЗСУ вдарили по скупченню окупантів у бліндажі – відео

Українські військові виявили та знешкодили ворога на Донеччині.

На Донеччині, біля населеного пункту Діброва, українські військові ліквідували чергову групу солдат окупаційної армії Росії прямим влучання розрахунку САУ 2С1 "Гвоздика".

Відео показала 1-а окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна.

За даними військових, під час удару у бліндажі перебували до 10 окупантів.

Нагадаємо, росіяни після втрати трьох Су-34 зменшили кількість авіаударів по Україні.

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