Пряме влучання з ПТРК: Зеленський надав подробиці про жахливий удар по волонтерах

Президент України Володимир Зеленський розповів про жахливий злочин росіян, а саме, удар по авто з іноземними волонтерами поблизу міста Часів Яр на Донеччині.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 10 вересня 2023 року.

"Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним…" - сказав Зеленський.

За його словами, ще двоє волонтерів, громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, перебувають у лікарні Дніпра. Їм надається необхідна допомога.

"Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 9 вересня четверо волонтерів на мікроавтобусі вирушили зі Слов’янська в село Іванівське, що в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів. Від прямого влучання під час обстрілу автомобіль перекинувся та загорівся.

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