"Пряме влучання": ЗСУ знищили російський Т-72 на Донбасі (відео)

Українські військові ліквідували танк окупантів.
Збройні сили України майстерно знищили танк Т-72 російських загарбників у Донецькій області.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"Пряме влучання в окупантський Т-72 спричинило детонацію боєкомплекту. Ще один танк більше не руйнуватиме нашу країну", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Запорізькій області ЗСУ знищили спостережний пункт і два склади окупантів, ліквідовано 20 росіян.
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