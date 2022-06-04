"Пряме влучання": ЗСУ знищили російський Т-72 на Донбасі (відео)

Українські військові ліквідували танк окупантів.

Збройні сили України майстерно знищили танк Т-72 російських загарбників у Донецькій області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Пряме влучання в окупантський Т-72 спричинило детонацію боєкомплекту. Ще один танк більше не руйнуватиме нашу країну", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Запорізькій області ЗСУ знищили спостережний пункт і два склади окупантів, ліквідовано 20 росіян.

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