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"Просто перед нами в*б*ло": шоковані окупанти показали знищений Т-72 під Бахмутом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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"Просто перед нами в*б*ло": шоковані окупанти показали знищений Т-72 під Бахмутом

Залишки знищеного Т-72 під Бахмутом / Фото: скриншот

Українські військові знищили ворожий танк разом з екіпажем.

Під Бахмутом українські військові знищили російський танк Т-72Б3 разом з екіпажем.

Відео пошири у Мережі.  

Танк противника вартістю $3,5 млн став металобрухтом завдяки ударному дрону "Дикі шершні". Ціль знищили оператори роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр у кооперації з аеророзвідкою 80-ї ОДШБр на Бахмутському напрямку.

На кадрах солдати окупаційної армії РФ, які їхали слідом за цим танком, показали наслідки удару. Окупанти дивом не потрапили під удар і вціліли.

"Їхали з Бахмута, просто перед нами в*б*ло машину! Це двигло лежить? Ось ще щось на гілках висить ... Екіпажу п*з*а прям взагалі! Пацани, все, ходімо назад!", - каже за кадром окупант, який фільмує наслідки потужного удару ЗСУ.

Нагадаємо, у Бердянську вранці 6 грудня пролунав потужний вибух.

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Окупанти показали свій знищений Т-72 та екіпаж під Бахмутом

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
302
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