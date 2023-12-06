"Просто перед нами в*б*ло": шоковані окупанти показали знищений Т-72 під Бахмутом

Українські військові знищили ворожий танк разом з екіпажем.
Під Бахмутом українські військові знищили російський танк Т-72Б3 разом з екіпажем.
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Танк противника вартістю $3,5 млн став металобрухтом завдяки ударному дрону "Дикі шершні". Ціль знищили оператори роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр у кооперації з аеророзвідкою 80-ї ОДШБр на Бахмутському напрямку.
На кадрах солдати окупаційної армії РФ, які їхали слідом за цим танком, показали наслідки удару. Окупанти дивом не потрапили під удар і вціліли.
"Їхали з Бахмута, просто перед нами в*б*ло машину! Це двигло лежить? Ось ще щось на гілках висить ... Екіпажу п*з*а прям взагалі! Пацани, все, ходімо назад!", - каже за кадром окупант, який фільмує наслідки потужного удару ЗСУ.
Нагадаємо, у Бердянську вранці 6 грудня пролунав потужний вибух.
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