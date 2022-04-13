Прямував до Москви: в СБУ розкрили деталі затримання кума Путіна Медведчука

Українській спецслужбі протистояв не лише особисто Медведчук, а більш потужний ворог – ФСБ, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон.

ФСБ РФ намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала біглого нардепа по дорозі – на виїзді з Київської області.

Про деталі цієї резонансної спецоперації Голова СБУ Іван Баканов повідомив під час національного телемарафону.

"Це дійсно була складна і небезпечна для багатьох її учасників операція, яка тривала близько місяця у воєнних умовах. Президент дав доручення, і ми активізували усі можливості, аби це доручення виконати та знайти пана Медведчука. Було проведено багато аналітичної та оперативної роботи, яка завершилась успішно", - заявив Іван Баканов.

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Водночас він підкреслив, що українській спецслужбі протистояв не лише особисто Медведчук, а більш потужний ворог – Федеральна служба безпеки, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон.

"Російські спецслужби організували власну операцію для переправлення Медведчука до Придністров’я, а потім – до Москви. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців" - розповів Баканов.

Голова СБУ зазначив, що ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, спеціально робила фейкові "зливи", намагалася організувати "липові" маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала "псевдо-медведчуків" для відведення уваги.

"Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до т.зв. "Придністровської Молдавської Республіки", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося!" - додав Баканов.

Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.

"Це дозволило оперативникам і слідчим Служби безпеки України затримати Медведчука по дорозі – під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії! Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання", - сказав голова СБУ.

Також Баканов додав, що затримання Медведчука дає сигнал кожному зраднику України – ніхто не уникне покарання, і СБУ зробить для цього все можливе.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

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