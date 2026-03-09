Причини СЗЧ та як такі бійці воюють після повернення: командир "Перун" розкрив правду

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов «Перун» / © Радіо Свобода

Реклама

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов «Перун» розповів про бойовий шлях військових, які повернулися після самовільного залишення частини. За його словами, проблема СЗЧ часто криється у відсутності вчасної ротації та надмірному психоемоційному, фізичному навантаженні.

Про це Філатов сказав у інтерв’ю проєкту «Радіо Свобода» «Донбас Реалії».

Як воюють військові після повернення з СЗЧ?

«Перун» відповів на запитання про те, як воюють люди, які після СЗЧ опиняються у складі 1-го ОШП.

Реклама

«Воюють, як і всі», — зазначив він.

Причини СЗЧ

За словами Філатова, проблема СЗЧ зазвичай не має універсального вирішення. Не існує одного рецепта, який підходив би для всіх випадків, адже кожна ситуація індивідуальна і має свої причини.

«Хтось втомився від піхотних боєзіткнень і командири, від яких вони пішли, вчасно не перегрупували людей на інші посади, не знайшли їм інше застосування, щоб зменшити їхнє навантаження — психоемоційне, фізичне», — пояснив він.

Командир 1-го ОШП додав, що іноді в сучасних умовах, особливо в цю пору року, для піхотинця достатньо одного бойового виходу після підготовки, щоб його вже потрібно було змінювати. Адже виконання завдання може піти зовсім не за запланованим сценарієм.

Реклама

«Тобто, за планом солдат має вийти, виконати якісь ударно-пошукові дії, заволодіти ділянкою місцевості, передати її на підрозділи утримання і вийти. З таким планом ми починаємо. Він приходить на ділянку місцевості для утримання, а підрозділи, які мають замінити, не можуть замінити. Або замінюють, він не встигає відійти від тієї позиції, а вона нищиться, і він знову повертається. Він може провести місяць в таких умовах, що він віддасть 10 років здоров’я», — розповів Філатов.

Причини СЗЧ — що кажуть у Раді та в ЗСУ

До слова, нардеп Федір Веніславський заявив, що масові випадки СЗЧ спричинені не втомою від війни, а частіше трапляються серед новомобілізованих, ніж серед досвідчених бійців. Основними чинниками він назвав сімейні негаразди, відчуття соціальної несправедливості та конфлікти з керівництвом. Наразі Міноборони та Генштаб розробляють комплексні рішення для виправлення ситуації.

Командир 3-го штурмового батальйону 1-го штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Каспер» назвав страх головною причиною СЗЧ. За його словами, новобранці часто бояться негайної загибелі через стереотип, що кожен одразу стане штурмовиком. Військовий зазначив, що мобілізовані тікають навіть під час навчань чи отримання форми, іноді за підтримки рідних.

Куди відправляють військових після СЗЧ?

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ поінформував, що під час переведення військових після першого СЗЧ з резервних батальйонів, враховуються рекомендаційні листи лише від бойових бригад, водночас ігноруються запити від частин забезпечення. Бійців направляють насамперед до підрозділів пріоритетного комплектування для посилення бойового складу. Для звільнення від кримінальної відповідальності військовий має добровільно клопотати про повернення, а після рішення суду — прибути до служби протягом 72 год.