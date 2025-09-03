ТСН у соціальних мережах

Український боєць обдурив ворога і влаштував "сюрприз" для солдатів РФ (відео)

Український військовий вийшов з оточення, ліквідувавши двох росіян.

Руслана Сивак
Український боєць прикинувся "своїм" та знищив солдатів РФ

Український боєць прикинувся "своїм" та знищив солдатів РФ / © скрін з відео

Боєць 425-го окремого штурмового полку «Скеля», з яким було втрачено зв’язок, виявив неймовірну винахідливість. Він видав себе за російського військового, щоб обманути ворога. Потім скористався моментом і ліквідував двох окупантів.

Про це йдеться у відео, опублікованому самим полком.

На відеозаписі видно, як український воїн йде дорогою, а двоє російських солдатів рухаються за ним. Вони сприйняли його за «свого», не підозрюючи про небезпеку. Коли ж боєць дочекався зручного моменту, він блискавично відкрив вогонь, знищивши обох окупантів.

Нагадаємо, у ЗСУ підрахували, скільки солдатів російська армія втратила на один квадратний кілометр території під час літнього наступу 2025 року. Протягом російської весняно-літньої воєнної кампанії 2025 року країна-агресорка втратила 124 солдати (загиблими) на 1 кв. км захопленої території.

Близько двох тисяч військовослужбовців Північної Кореї загинули на війні в Україні, де вони воюють на боці РФ.За інформацією спецслужб Сеула, Пхеньян планує відправити ще близько 6 тисяч солдатів у межах третьої партії розгортання військ.

