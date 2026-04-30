"Прильоти" по автобусах, вбиті люди, руїни замість квартир: РФ влаштувала пекло в містах України (фото, відео)

РФ здійснила масовану атаку по Україні / © Facebook / Сергій Лисак

Реклама

Сьогодні вночі росіяни знову тероризували мирних українців. Під масованим ударом була Одеса. Також відомо про атаки дронами на Сумщині, у Запорізькій та Херсонській областях. Від ударів постраждали Дніпро, Чернігів, Нікополь та Миколаїв з областю.

Розповідаємо все про атаки ворога та їхні наслідки.

Атака на Дніпро: що відомо

Близько 11:00 30 квітня ворог атакував Дніпро. Розгорілася сильна пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

Реклама

За попередніми даними, відомо про одну загиблу та одну поранену людину. Загорілися магазин та автівки поруч.

Фото: Дніпропетровська ОВА / © Олександр Ганжа

Атака на Чернігів сьогодні

Сьогодні, 30 квітня, у Чернігові сталися вибухи. Російські безпілотники атакують місто. Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

«Місто перебуває під атакою ворога. Один БпЛА влучив в адмінбудівлю в місті. Попередньо постраждали 2 людини», — сказав Брижинський.

Одеса під масованим ударом: місце «прильоту» і слова очевидців

Сьогодні під масованим ударом опинилася Одеса. У місті розгорілися пожежі, ворог спричинив сильні руйнування. Безпілотники завдали ударів по житлових кварталах та цивільних об’єктах. У місті відомо про велику кількість постраждалих.

Реклама

Найбільше пошкоджень у Приморському районі: руйнувань зазнали багатоповерхівка та п’ятиповерховий житловий будинок. Станом на ранок було відомо про щонайменше 20 постраждалих. Серед постраждалих є 17-річний хлопець та 70-річний пенсіонер.

Фото: Сергій Лисак/Одеська ОВА / © Facebook / Сергій Лисак

Стало відомо, що внаслідок російського удару сильних пошкоджень зазнав готель. Його власник розповів для Новини.Live більше:

«Буду відновлювати — шанси завжди є. Ми його побудували за 5–6 років, а зараз знадобиться кілька років, щоб відновити цей корпус. Дуже сильні пошкодження. Пошкоджено більше тисячі квадратних метрів», — ділиться чоловік.

У готель прилітає вже вдруге. Він додав, що найголовніше, що всі живі — і працівники готелю, і сусіди. Усі ховалися в бетонному бомбосховищі. На щастя, в готелі нікого не було.

Реклама

Речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна поділилася, що ніч була важкою: під час масованої атаки горіли житлові будинки, квартири у багатоповерхівках, готель, дитсадок, склади та гаражі. Знищено або пошкоджено понад десяток автівок та автобусів.

На понад 10 локаціях працювали понад 200 рятувальників.

«Горів дитячий садок, складські приміщення. На місцях працювали психологи ДСНС, надавали психологічну підтримку. До них звернулися понад 30 людей, серед них були і діти», — повідомила Аверіна.

Ускладнювали ліквідацію наслідків атаки повторні повітряні тривоги, «Шахеди» літали практично над головою. Були кілька локацій, де рятувальники попри повітряну тривогу продовжували працювати. Також через планове відключення води на локаціях пожежі гідранти були порожніми.

Реклама

Очевидці діляться, що їм було дуже страшно через велику кількість гучних вибухів. Російська атака залишила десятки одеситів без даху над головою. Мешканка гуртожитку, пошкодженого дроном, поділилася пережитим:

«Розбудила всіх сусідів, підняла всіх на вуха, ну і побігла — всі — слідом. І ось буквально не минуло кількох хвилин, поки всі збіглися… Ось, ви знаєте, я навіть не зрозуміла, де це, ну, що це саме наш будинок. Що десь поряд — це зрозуміло. Було дуже багато вибухів, дуже страшно було. Це просто не передати словами», — розповіла жінка.

© Думская

© Думская

Атака на Сумську область: ворог прицільно б’є по цивільних

Російські окупанти вгатили по автобусу з людьми у Сумській області. За попередніми даними, минулося без жертв. Це трапилося сьогодні, 30 квітня.

«Це територія, звідки вже тривалий час оголошена евакуація. Частина людей ще залишається. Для них організовано довезення», — пише керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Реклама

Росіяни атакували БпЛА автобус із цивільними у Середино-Будській громаді. Водія забрали медики на обстеження.

Під прицілом росіян у Сумській області практично все: люди, будинки, інфраструктура, автомобілі. У Сумській ОВА повідомили про наслідки ворожих прильотів за останню добу.

Протягом доби, з 29 по 30 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів 19 громад Сумщини, застосовуючи артилерію, КАБи та дрони. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Унаслідок атак БпЛА в Середино-Будській та Миколаївській громадах поранень дістали двоє чоловіків (56 та 54 років). Повітряна тривога в області тривала майже 18 годин.

Реклама

Ворожим вогнем пошкоджено цивільну інфраструктуру у 16 громадах: зруйновано та понівечено приватні й багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, заклади освіти та транспортні засоби. Найбільших руйнувань зазнали житлові сектори у Шосткинській, Шалигинській та Есманьській громадах.

Удари по Запорізькій області

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров опублікував наслідки російських атак за останню добу. За його словами, троє людей дістали поранень внаслідок ворожих атак.

Росіяни атакували Запорізьку область понад 1000 разів. Летіло по 39 населених пунктах області. Ворог обстрілював мирних людей з авіації, артилерії, РСЗВ та понад 800 безпілотників різної модифікації. Найбільша кількість ударів припала на прифронтові громади, зокрема Оріхів, Гуляйполе та Степногірськ.

Масовані обстріли спричинили значні руйнування цивільної мережі: за добу зафіксовано 32 повідомлення про пошкодження приватного житла, транспортних засобів та об’єктів критичної інфраструктури. Під ударами опинилися десятки сіл та селищ, по яких ворог прицільно випускав керовані авіабомби та дрони-камікадзе.

Реклама

У Миколаївській області росіяни вгатили по траспортній інфраструктурі

Протягом доби ворог атакував Миколаївщину безпілотниками типу «Shahed» та FPV-дронами, цілячись у транспортну та енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, відбулися відключення електроенергії у частині Миколаївського та Баштанського районів, де наразі тривають відновлювальні роботи. Удари дронами зафіксували також по Очаківській та Куцурубській громадах.

Відомо про п’ятьох постраждалих цивільних. У Миколаєві 49-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, ще трьом чоловікам у Миколаївському районі надали допомогу на місці. Також поранення дістав 69-річний житель Куцурубської громади, який відмовився від госпіталізації.

Нікополь під ударом

Росіяни не припиняють тероризувати Нікополь. Місто знову опинилося під ударом. Понад 10 разів ворог запускав по Нікополю безпілотники.

Реклама

«Під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Зайнялися АЗС та споруда, що не експлуатується. Пошкоджені приватні будинки», — пишуть у Дніпропетровській ОВА.

Минулося без постраждалих.

На Херсонщині росіяни продовжують «сафарі» на людей

У Херсонській міській раді повідомили, що росіяни атакували дроном 54-річного херсонця. Атака відбулася в Корабельному районі. Чоловік звернувся по допомогу медиків — він зазнав вибухової травми голови та уламкових поранень передньої черевної стінки.

За минулу добу російські війська атакували три населені пункти Херсонської громади — Херсон, Зимівник та Придніпровське. Ворог застосовував артилерію та дрони, внаслідок чого дев’ятеро мирних жителів дістали поранення.

Реклама

Зафіксовано значні пошкодження цивільних об’єктів, серед яких приватні та багатоповерхові будинки. Також ударів зазнали нежитлова споруда, автозаправна станція та легкові автомобілі.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в ефірі телемарафону розповів про оперативну ситуацію станом на ранок, 30 квітня:

«Ситуація залишається складною». Ворог збільшує інтенсивність атак та посилює дроновий терор. З червоних зон відбувається постійна евакуація. Пріоритетною ціллю для ворога лишаються об’єкти критичної інфраструктури».

Більшість громад Херсонської області має світло та воду. Найгірша ситуація у мікрорайонах Корабел, Антонівка, Садове, Комишани.

Реклама

Новини партнерів