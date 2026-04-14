"Прильоти" по лікарні та будинках, розбита дамба і вбиті люди: РФ влаштувала терор у містах України (фото, відео)

Масована атака РФ 14 квітня

Реклама

14 квітня російські окупанти продовжили терор мирних українців. Ворог атакує чи не у всіх прифронтових областях та регіонах. Під масованими атаками з початку дня Харків та область, Ізмаїл, Кривий Ріг, Дніпро, Чернігів, Херсон та область, Сумська та Запорізька області.

Про наслідки ворожих атак — розповідаємо детальніше далі.

Атака на Харків 14 квітня

Сьогодні вдень російські окупанти вдарили по двох районах Харкова — Шевченківському та Київському. Удару завдали дронами. Унаслідок російської атаки відомо про постраждалих.

Реклама

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. У Київському районі зафіксовані «прильоти» у два приватні будинки.

«Зафіксовано ще один удар ворожим бойовим дроном по Київському району і знов по приватному обійсті. За попередньою інформацією — без постраждалих», — написав Терехов.

Зранку 14 квітня росіяни поцілили дроном у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Удар прийшовся на останні поверхи багатоквартирного будинку. Інформації про постраждалих не надходило.

На місці зафіксували невелике задимлення.

Реклама

Харківська область: атаки за останню добу

Протягом доби російських ударів зазнали 23 населені пункти Харківської області. Відомо про 20 постраждалих та одну загиблу людину.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Поранень зазнали переважно пенсіонери. По Харківщині ворог застосував за останню добу таку зброю:

1 ракета;

3 КАБ

18 БпЛА типу «Герань-2»;

7 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

21 БпЛА (тип встановлюється).

Повідомляється про пошкодження приватних будинків, автівок та гаражів, цивільних підприємств. Також удару зазнала залізнична інфраструктура у Лозовій.

Реклама

Крім усього, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку росіян на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ в Україні.

«Майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків із застосуванням БпЛА „Молнія“ та „Шахедів“».

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Росіяни двічі за ранок атакували Кривий Ріг: що відомо

Російські окупанти продовжують гатити по інфраструктурі Кривого Рогу. Про атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За попередніми даними, постраждалих немає. Є влучання по інфраструктурі. На місці зайнялася пожежа.

Реклама

Зранку ворог атакував Кривий Ріг «Шахедами». Зайнявся об’єкт інфраструктури. На щастя, жертв немає.

Відео: ДС Новини Дніпро

Удар балістикою по Дніпру

14 квітня у Дніпрі прогриміли сильні вибухи. Небо відразу затягнуло чорним димом. Про атаку повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На місці російської атаки виникла пожежа. На місці «прильоту» працюють оперативні служби.

Станом на 14:00 відомо вже про чотирьох загиблих та 25 поранених людей. 21 людину госпіталізували, з них десятеро — у важкому стані.

Реклама

Атака на Чернігів сьогодні: що відомо

Росіяни атакували Чернігів безпілотниками. У місті пролунали потужні вибухи. Під прицілом опинилася адміністративна будівля.

«Один із „Шахедів“ влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Унаслідок вибуху в адмінбудівлі вибиті вікна та пошкоджені двері», — повідомив очільник ОВА Дмитро Брижинський.

Станом на зараз відомо про двох поранених людей. Їх госпіталізували.

Росіяни атакували порт в Ізмаїлі

У ніч проти 14 квітня росіяни завдали дронового удару по Одещині. Під прицілом опинився порт в Ізмаїлі. Минулося без потерпілих. Про обставини атаки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Пошкодження зазнало судно під прапором Панами. Також постраждали причал, баржа та обладнання порту.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав, що на території порту спалахнула пожежа.

Від удару постраждала місцева СТО. Знищено два пасажирські автобуси, сім легкових автомобілів. Пошкоджено шість приватних будинків та автівку «швидкої».

Пізніше росіяни завдали повторного удару по портовій інфраструктурі. Уражено цивільне судно під прапором Ліберії. Суховантаж заходив до порту на завантаження кукурудзою.

Реклама

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Херсон: «приліт» у лікарню

Після 09:00 14 квітня росіяни атакували Херсон безпілотником «Молнія». Унаслідок атаки зафіксовано влучання у лікарню в Центральному районі. Про це повідомляють у Херсонській МВА.

У лікарні пробито дах, вибито вікна. Травмувань зазнали четверо співробітників лікарні.

62-річний чоловік, який постраждав від дронової атаки на автівку, був доставлений до лікарні. Росіяни продовжують «сафарі» на людей. Чоловік зазнав контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травми, уламкового поранення чола. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У Херсонській області ворог продовжує тактику терору цивільного населення. Від прицільних атак постраждали 14 людей.

Реклама

Крім усього, росіяни продовжують дистанційно мінувати Херсон. Ворог маскує міни під ганчір’я.

Влучання у Сумській області 14 квітня

У Сумській ОВА відзвітували, як минула доба. Через ворожу атаку на Сумську область відомо про загиблого та постраждалого.

У Глухівській громаді загинув 39-річний чоловік. Росіяни наздогнали дроном його автівку.

У Білопіллі після влучання ворожого БпЛА відомо про пораненого 40-річного чоловіка.

Реклама

За останню добу росіяни здійснили понад 80 обстрілів по 26 населених пунктах. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Ворог використовував артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по мирних людях.

Пошкоджено десятки житлових будинків, автівок, господарських споруд.

«За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 6 хвилин», — пишуть у Сумській ОВА.

Удари по Запорізькій області

У Запорізькій ОВА повідомили про 875 російських ударів по області за останню добу. Поранень зазнали 86-річна жінка та 17-річна дівчина

Реклама

Під авіаударами опинилися: Новомиколаївка, Зарічне, Ясна Поляна, Любицьке, Зірниця, Одарівка, Омельник, Чарівне, Верхня Терса, Воздвижівка, Копані, Єгорівка, Долинці, Новоселівці, Гуляйпільське та Білогірʼя.

Ворог використав понад 600 дронів різних модифікацій. Громади області переживали артилерійські та авіаційні удари.