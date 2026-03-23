"Прильоти" по нафтовій інфраструктурі РФ: Генштаб розкрив деталі
Окупанти зазнали чималих втрат.
Сили оборони України 22 березня та у ніч проти 23 березня уразили нафтовий термінал «Транснефть» — порт Приморськ у Ленінградській області та нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехим» у російському Башкортостані.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Попередньо, у Приморську уражено резервуарний парк та нафтоналивну інфраструктуру. На території порту виникла масштабна пожежа.
«Зазначені об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування паливно-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії», — йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по стратегічному авіабудівному підприємству в Росії — «Авіастар».
Як повідомили військові, за попередньою інформацією, атакували кліматичне укриття та місця стоянки повітряних суден. Частина літаків, що перебували на території підприємства, зазнала пошкоджень різного ступеня тяжкості.