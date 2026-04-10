Росія масовано атакувала Україну / © ДСНС

Ніч на 10 квітня для багатьох українців була тривожною та безсонною. Росія завдала ударів відразу по кількох областях. Відомо про значні руйнування критичної інфраструктури та нові відключення світла.

Яка ситуація у регіонах та останні новини Одеської, Сумської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей — ділимося далі.

Одеська область: атаки тривали з ночі до ранку

Від ночі російські окупанти атакують Одеську область. Під ударом безпілотників спершу опинилися порти. На щастя, постраждалих немає. Цілий день триває ліквідація наслідків російської атаки.

На території порту росіяни вразили резервуар, унаслідок чого стався витік олії. На щастя, пожежа не розгорілася.

Фото: атака на Одещину 10 квітня, Олег Кіпер/Одеська ОДА

В Одесі після атак частково зникла електроенергія

Російські дрони всю ніч атакували Одесу. Били по енергетичній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих. Однак удару зазнали важливі об’єкти інфраструктури.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російських атак почалися проблеми з електропостачанням.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовано. На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація», — написав Кіпер.

У пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що удару зазнали два великі енергетичні об’єкти на півдні Одеської області. Вони зазнали сильних руйнувань.

Без електропостачання тимчасово залишилися 11,1 тис. родин. В Одесі тривають екстрені відключення, в області — стабілізаційні.

Житлова забудова в Одесі без руйнувань. Сили ППО змогли збити більшість безпілотників РФ. За ніч по Одесі та області росіяни використали 119 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інших. ППО збили та подавили 99 з них.

Масована атака на Конотоп та удари по Сумській області

Сьогодні вночі росіяни атакували Конотоп. Унаслідок атаки спалахнули адмінбудівля та п’ятиповерхівка в центрі міста. Перші вибухи пролунали під ранок. За попередньою інформацією, росіяни атакували місто дронами «Герань-2». На місці атаки знайшли уламки саме цього безпілотника.

Під час атаки загорілися щонайменше три автівки. Також відомо про перебиту газову мережу в центрі міста. Обстріл минувся без загиблих.

Також окупанти атакували інші громади Сумської області. Під ударом була цивільна інфраструктура. У Сумській ОВА повідомили про такі наслідки ночі:

У Глухівській громаді внаслідок удару дрона постраждали 37-річний чоловік та 53-річна жінка.

У Конотопській громаді внаслідок удару безпілотника постраждали 37-річний чоловік та 60-річна жінка.

У Сумській громаді після атаки БпЛА 8 квітня травмований 5-річний хлопець.

За добу росіяни завдали понад 90 обстрілів по 27 населених пунктах. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

«За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 41 хвилину», — повідомили в Сумській ОВА.

Дніпропетровська область: окупанти влаштовують «сафарі»

У Дніпропетровській області росіяни вкотре влаштовують «сафарі» на людей. У місцевій ОВА повідомляють, що внаслідок ворожого «полювання на людей» є загиблі та поранені.

Зокрема, двоє людей загинули, ще троє — дістали поранень. Під ударами за добу опинилися такі громади:

Нікополь

Червоногригорівка

Марганець

Покровськ

Зеленодольськ

Миколаївка

Удари РФ по Харківській області сьогодні

За добу під ворожими ударами були Харків та 19 населених пунктів в області. За повідомленням очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, відомо про одну загиблу людину та п’ятьох поранених, серед них троє — діти.

Пошкоджено та зруйновано десятки обʼєктів цивільної інфраструктури у таких селах: Золочів, Сінне, Івашки, Великий Бурлук, Сподобівка, Борівське, Бугаївка, Гаврилівка, Циркуни, Руська Лозова, Слатине, Мокра Рокитна, Артільне, Картамиш, Новоолександрівка та в місті Чугуїв.

За добу зафіксовано 163 бойові зіткнення.

Фото: с.Івашки, Харківська область, Олег Синєгубов

Ситуація у Запорізькій області сьогодні

Упродовж доби Запорізька область пережила 810 російських ударів. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Унаслідок масованих та прицільних атак загинула одна людина, ще дев’ятеро — поранені. Відбулося 19 ворожих авіаударів по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму, Новоолександрівці, Широкому, Самійлівці, Кринівці, Любицькому, Зеленій Діброві, Оріхову, Воздвижівці, Копанях, Цвітковому, Новосолошиному.

Область атакували 543 БпЛА різної модифікації.

До ОВА надійшло понад 160 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та авто.

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Херсон: росіяни полюють на цивільних

Стабільно важка ситуація і в Херсоні, і в області. Російські окупанти продовжують влаштовувати «сафарі» на мирних жителів.

Уночі дрони Молнія атакували селище Інженерне. Про це повідомляє Херсонська міська рада. Унаслідок цієї атаки постраждала 86-річна бабуся. У жінки вибухова травма та уламкові поранення голови. Вона отримала допомогу медиків.

«Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Придніпровське, Антонівка, Садове, Інженерне. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 8 людей, з них — 1 дитина, дістали поранення», — повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Фото: Херсонська МВА

Фото: Херсонська МВА

Фото: Херсонська МВА

Крім усього, у Херсоні зафіксували нові ворожі мінування. Було виявлено протипіхотні міни типу «Пряник» («Плюшка») на розі Бериславського шосе та вулиці Миру. Людей закликають не пересуватися цим районом.