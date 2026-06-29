"Прильоти" у Керчі: ЗСУ, ймовірно, вразили установку ЗРК

«Прильоти» у Керчі сьогодні / © Pexels

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Атаки по росіянах у тимчасово окупованому українському Криму продовжуються. На цей раз, ймовірно, була уражена позиція ЗРК С-300/С-400 у районі Керчі.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У Керчі могли вразити позицію ЗРК росіян

У районі тимчасово окупованої Керчі, ймовірно, було уражено позицію російського зенітно-ракетного комплексу С-300 або С-400. Наразі в операційній зоні цього протиповітряного комплексу зафіксовано пожежу.

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Про це повідомляють моніторингові канали 29 червня.

«Ймовірно, було уражено позицію ЗРК С-300/С-400 у районі Керчі. Фіксується пожежа в операційній зоні цього комплексу. Сподіваємося незабаром побачити відео від підрозділів, причетних до цієї операції», — повідомляють монітори.

Офіційних підтверджень щодо результатів бойової роботи та точних втрат ворога наразі не надходило.

На карті відмітили точки ймовірних «прильотів» по російських окупантах у Керчі.

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Місця ймовірних «прильотів» у Керчі

Удари по РФ: останні новини

Нагадаємо, у російському Слов’янську-на-Кубані сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Займання виникло внаслідок нічної атаки ударних безпілотників.

Як підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю, причиною пожежі на території НПЗ стало падіння уламків БпЛА.

Крім того, через падіння уламків було пошкоджено лінію електропередачі, а в одному з приватних будинків міста вибило вікна.

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