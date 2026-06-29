- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 290
- Час на прочитання
- 1 хв
"Прильоти" у Керчі: ЗСУ, ймовірно, вразили установку ЗРК
У районі Керчі в окупованому Криму зафіксовано пожежу в зоні роботи російського ЗРК С-300/С-400. Моніторингові канали припускають його ураження.
Атаки по росіянах у тимчасово окупованому українському Криму продовжуються. На цей раз, ймовірно, була уражена позиція ЗРК С-300/С-400 у районі Керчі.
Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.
У Керчі могли вразити позицію ЗРК росіян
У районі тимчасово окупованої Керчі, ймовірно, було уражено позицію російського зенітно-ракетного комплексу С-300 або С-400. Наразі в операційній зоні цього протиповітряного комплексу зафіксовано пожежу.
Про це повідомляють моніторингові канали 29 червня.
«Ймовірно, було уражено позицію ЗРК С-300/С-400 у районі Керчі. Фіксується пожежа в операційній зоні цього комплексу. Сподіваємося незабаром побачити відео від підрозділів, причетних до цієї операції», — повідомляють монітори.
Офіційних підтверджень щодо результатів бойової роботи та точних втрат ворога наразі не надходило.
На карті відмітили точки ймовірних «прильотів» по російських окупантах у Керчі.
Удари по РФ: останні новини
Нагадаємо, у російському Слов’янську-на-Кубані сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Займання виникло внаслідок нічної атаки ударних безпілотників.
Як підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю, причиною пожежі на території НПЗ стало падіння уламків БпЛА.
Крім того, через падіння уламків було пошкоджено лінію електропередачі, а в одному з приватних будинків міста вибило вікна.