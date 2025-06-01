Приниження Путіна: якою буде відповідь на "російський Перл-Гарбор" - Sky News

Президент РФ Володимир Путін / © ТСН

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Зухвала атака українських дронів на військові авіабази Росії 1 червня стала принизливим ударом для президента РФ Володимира Путіна, який може викликати гнівну реакцію Кремля.

Про це пише в аналітичній статті британське видання Sky News.

Прокремлівські блогери уже назвали атаку безпілотників, яка, за даними джерел в СБУ, пошкодила понад 40 російських військових літаків, «Перл-Гарбором Росії», маючи на увазі напад Японії на США в 1941 році, який спонукав Вашингтон вступити у Другу світову війну.

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Ця операція, яка мала кодову назву «Павутина», як відзначає видання, продемонструвала, як технології та винахідливість змінили поле бою, дозволивши Україні завдати серйозної шкоди своєму набагато потужнішому супротивнику.

Однак, у статті застерігають, що Москві, ймовірно, доведеться завдати удару помсти, оскільки в Мережі вже з’являються спекуляції щодо того, чи знову Путін погрожуватиме застосуванням ядерної зброї.

«Сподіваємося, що відповідь буде такою ж, як і відповідь США на напад на їхній Перл-Гарбор, або навіть жорсткішою», — написав російський «воєнкор» та радник губернатора Курщини Роман Альохін у своєму Telegram-каналі.

Як пише Sky News, тепер найнагальніша увага буде зосереджена на тому, як відреагує Путін.

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У виданні нагадали, що попередні атаки України по території Росії провокували удари у відповідь та дедалі більш загрозливу риторику з боку Кремля.

«Ця остання операція є однією з найбільших і найзначніших і відбувається напередодні нового раунду мирних переговорів між Москвою та Києвом, які мають відбутися в Туреччині», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах.

Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

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