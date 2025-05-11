Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський очікує, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню.

Про це глава держави написав у соцмережах.

«Ми чекаємо відзавтра припинення вогню — повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства», — сказав Зеленський.

Реклама

Також він підтвердив, що особисто візьме участь у переговорах в Туреччині.

«І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», — підсумував президент України.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині.