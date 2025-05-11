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- Війна
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Припинення вогню — вже завтра? : Зеленський зробив заяву про перемир’я і переговори
Зеленський чекає на режим припинення вогню вже від завтра і сподівається на особисту зустріч з Путіним у Туреччині.
Президент Володимир Зеленський очікує, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню.
Про це глава держави написав у соцмережах.
«Ми чекаємо відзавтра припинення вогню — повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства», — сказав Зеленський.
Також він підтвердив, що особисто візьме участь у переговорах в Туреччині.
«І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», — підсумував президент України.
Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині.