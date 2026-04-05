Дрон-перехоплювач UEB-1

Тема створення приватної протиповітряної оборони в Україні набирає актуальності, однак її реалізація потребує чітких правил і контролю з боку держави.

Про це у прямому етері Еспресо заявив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак.

Він зазначив, що вже з’являється інформація про перші ініціативи створення приватної ППО, зокрема на Харківщині, і ця ідея має логічне підґрунтя.

«Вже є повідомлення про першу приватну ППО, яка буде на Харківщині. Тема приватної ППО — перспективна, але є фундаментальна проблема, яка стосується монополії держави на насильство», — наголосив експерт.

Він пояснив, що ключовим питанням залишається визначення, хто саме має право використовувати зброю та на яких умовах.

«Хто в державі має право розпоряджатися зброєю? У нас є закон про зброю — де і як зброя обліковується, хто може її використовувати», — зазначив Їжак.

За його словами, ще до повномасштабної війни держава вже розширювала можливості використання зброї, зокрема для територіальної оборони, тому розвиток приватної ППО виглядає логічним кроком.

Водночас він підкреслив, що підприємства, особливо оборонні та об’єкти критичної інфраструктури, мають отримати можливість самостійно захищатися, адже Сили оборони не завжди можуть забезпечити повний захист.

«Щодо приватної ППО, то цей рух є логічним, це зрозуміло і давно були такі рішення, що принаймні оборонна промисловість повинна мати можливість захищати себе сама, тому що Сили оборони не завжди це можуть робити», — пояснив він.

Водночас експерт застеріг від неконтрольованого поширення таких практик.

«З іншого боку потрібен жорсткий контроль, щоб занадто не розповсюджувалася тенденція приватної ППО, бо будь-яка компанія чи приватний бізнес в Україні теж будуть використовувати, наприклад, дрони у бойовій комплектації та вести стеження», — наголосив Їжак.

За його словами, це питання стане особливо актуальним після завершення війни, коли в обігу залишатиметься значна кількість зброї.

У підсумку експерт зазначив, що перед державою стоїть завдання чітко визначити параметри такої системи.

«Питання у тому, який це потенціал, що це за дрони та засоби, які можна мати на балансі та використовувати не Силами оборони України і не військовими частинами, а кимось ще?», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що в Україні приватною ППО вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема «Shahed» та «Zala».

