Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" на шаленій швидкості: подробиці

В Україні зафіксовано перший випадок успішного перехоплення реактивного безпілотника типу «Шахед» силами приватної ППО. Подія сталася в Харківській області, де ворожа ціль намагалася атакувати інфраструктурні об’єкти на надвисокій швидкості.

Про це офіційно повідомляє Міністерство оборони України.

«Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. За завданням Президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба», — зазначили в Міноборони.

Фахівці наголошують, що перехоплення цілі на такій швидкості підтверджує ефективність обраної стратегії залучення недержавного сектору до оборони країни.

Як працює приватна ППО

Проєкт приватної протиповітряної оборони є важливою частиною загальної архітектури захисту українського неба. Його головна перевага — можливість швидко посилити оборону критичних об’єктів без додаткового навантаження на кадрові бойові підрозділи Збройних сил України.

Згідно з офіційними даними, на сьогодні вже на 19 підприємствах формуються приватні групи ППО. Попри статус «приватних», ці підрозділи не діють автономно — вони повністю інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил.

«Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил і працюють як частина загальної архітектури ППО», — повідомили в Міністерстві оборони.

Наступним кроком Міноборони називає збільшення кількості збитих цілей та вдосконалення швидкості реагування на загрози.

В Україні впроваджують приватну ППО — останні новини

Нагадаємо, в Україні запрацював елемент приватної системи протиповітряної оборони, який використовує дистанційно керовані кулемети для боротьби з дронами.

За словами радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, йдеться про рішення, що дозволяє уражати безпілотники за допомогою кулеметних турелей, якими оператор керує дистанційно та може наводити їх на ціль у режимі реального часу.

За словами експертів, такі установки здатні працювати на відстані до 2 кілометрів і призначені передусім для захисту критичної інфраструктури.

Проєкт є приватною ініціативою, тож подібні системи можуть замовляти підприємства або інші об’єкти для додаткового захисту. Водночас публічна демонстрація таких технологій викликала дискусії щодо доцільності їхнього розголошення під час війни.

Також, за словами аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, тема створення приватної протиповітряної оборони в Україні набирає актуальності, однак її впровадження потребує чітких правил і державного контролю.

Він стверджував, що вже з’являється інформація про перші ініціативи приватної ППО, зокрема на Харківщині, і така ідея є логічною в умовах війни.

«Тема приватної ППО — перспективна, але є фундаментальна проблема, яка стосується монополії держави на насильство», — наголосив експерт.

Він пояснив, що ключовим питанням залишається контроль за використанням зброї та визначення, хто має право її застосовувати.

«Потрібен жорсткий контроль, щоб занадто не поширювалася тенденція приватної ППО», — додав Їжак.

Водночас експерт зазначив, що підприємства, особливо об’єкти критичної інфраструктури, мають отримати можливість самостійно захищатися. У підсумку він наголосив, що держава повинна чітко визначити правила, можливості та обмеження функціонування таких систем.