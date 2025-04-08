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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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940
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1 хв

Приїхали навчатися і далеко не дурні: "Осман" про китайських військових на фронті

За словами Бунятова, китайці розуміють російську мову і доволі професійно поводяться на полі бою.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Станіслав Бунятов «Осман»

Станіслав Бунятов «Осман»

Китайські солдати, які воюють на боці РФ, розуміють російську мову і доволі професійно поводяться на полі бою.

Про це заявив командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

«Китайців взяли в полон. В Інтернеті один за одним пабліки публікують смішного китайця, який насправді далеко не лох», — зазначив він.

За словами Бунятова, китайці приїхали навчатися, а не заміняти росіян на позиціях. Крім того, вони мають свою легенду, розуміють російську мову і доволі професійно поводяться на полі бою.

Нагадаємо, що українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.

Президент Зеленський розповів, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині із шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про китайських полонених.

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