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- Війна
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Приїхали навчатися і далеко не дурні: "Осман" про китайських військових на фронті
За словами Бунятова, китайці розуміють російську мову і доволі професійно поводяться на полі бою.
Китайські солдати, які воюють на боці РФ, розуміють російську мову і доволі професійно поводяться на полі бою.
Про це заявив командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».
«Китайців взяли в полон. В Інтернеті один за одним пабліки публікують смішного китайця, який насправді далеко не лох», — зазначив він.
За словами Бунятова, китайці приїхали навчатися, а не заміняти росіян на позиціях. Крім того, вони мають свою легенду, розуміють російську мову і доволі професійно поводяться на полі бою.
Нагадаємо, що українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.
Президент Зеленський розповів, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині із шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про китайських полонених.