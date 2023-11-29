Повітряні сили закликають не говорити, що РФ накопичила "неймовірну кількість" ракет: чому

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат закликав не говорити, що Російська Федерація накопичила "неймовірну кількість" ракет для ударів по українській інфраструктурі.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

З його слів, 900 ракети, які, за оцінками накопичили росіяни, - це не "неймовірна кількість".

"Це приблизно вдвічі менше, ніж було торік. Інтенсивність ракетних атак минулого опалювального сезону була дуже високою. Дронів буде більше цього разу", – заявив спікер Повітряних сил.

До слова, українське ГУР вважає, що РФ може виготовляти щомісяця 100 ракет. Оскільки вже кілька місяців не було великих ударів, як влітку, то, ймовірно, окупанти могли назбирати близько 900 ракет.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що РФ станом на зараз має близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Окупантам не вдалося відновити свої ракетні запаси напередодні зими попри збільшення темпів виробництва.

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