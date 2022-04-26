Псевдоевакуація: російські спецслужби розповсюджують фейки від імені СБУ про Придністров'я

Псевдоевакуація: російські спецслужби розповсюджують фейки від імені СБУ про Придністров'я

ФСБ Росії взяли курс на розхитування безпекової ситуації у так званої Придністровській республіці.

Про це свідчать не тільки вибухи на території, а й інформаційні повідомлення.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ.

Як повідомляється, у різних телеграм-каналах від імені СБУ пропагандисти РФ розповсюджують повідомлення про начебто евакуацію “громадян Придністровській республіці”. Приводом для цього типу можуть стати артобстріли з боку України.

“Закликаємо жодним чином не вірити цій маячні і розуміти, що у всіх мешканців так званої ПМР, та й усієї Європи загалом, є наразі одна головна загроза – рф, яка через неадекватні дії свого керівництва готова влаштувати будь-які провокації”, - наголосили в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що в Молдові назвали ситуацію в Придністров’ї внутрішнім протистоянням, а Україна не виключає наступу звідти.

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