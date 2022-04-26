Псевдоевакуація: російські спецслужби розповсюджують фейки від імені СБУ про Придністров'я

ФСБ Росії взяли курс на розхитування безпекової ситуації у так званої Придністровській республіці.
Про це свідчать не тільки вибухи на території, а й інформаційні повідомлення.
Про це повідомляють в пресслужбі СБУ.
Як повідомляється, у різних телеграм-каналах від імені СБУ пропагандисти РФ розповсюджують повідомлення про начебто евакуацію “громадян Придністровській республіці”. Приводом для цього типу можуть стати артобстріли з боку України.
“Закликаємо жодним чином не вірити цій маячні і розуміти, що у всіх мешканців так званої ПМР, та й усієї Європи загалом, є наразі одна головна загроза – рф, яка через неадекватні дії свого керівництва готова влаштувати будь-які провокації”, - наголосили в пресслужбі СБУ.
Нагадаємо, що в Молдові назвали ситуацію в Придністров’ї внутрішнім протистоянням, а Україна не виключає наступу звідти.
Читайте також:
- Олімпійський призер Денис Силантьєв розвіз медикам, рятувальникам та ТРО бронежилети
- Росія намагається втягнути Придністров'я у війну проти України: заява МЗС
- "За щоку хіба взяли": російські військові самі спростовують фейк про "захоплення" Рубіжного