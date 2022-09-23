Псевдореферендум у Мелітополі: окупанти покликали на допомогу "масовку" з Криму

В Мелітополь Запорізької області напередодні псевдореферендуму російські окупанти завезли масовку з Криму, щоб знімати пропагандистські сюжети про "задоволених місцевих жителів".

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров на Youtube-каналі ТСН.

"Сьогодні вони не відмовилися від ідеї проведення референдуму, хоча бачать тотальний супротив наших, цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Тому вчора ввечері привезли на багатоповерхових автобусах масовку з Криму, за допомогою якої вони будуть знімати пропагандистські сюжети - наче є підтримка місцевого населення в Мелітополі. Але ми чітко розуміємо, що цього точно немає", - повідомив мер.

За словами Федорова, окупанти зняли опитування мешканців на вулицях міста, "але чомусь ті, хто відповідав про підтримку Росії, розмовляли з акцентом, і це точно не мешканці нашого міста".

Нагадаємо, Росія 23 вересня розпочала на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані "референдуми" про входження до складу РФ. Призначили "волевиявлення" на 23-27 вересня. Президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує проведення псевдореферендумів, і що жителі окупованих територій нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

Зазначимо, що у п'ятницю вранці в Мелітополі пролунав гучний вибух. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що люди бояться виходити з дому.

"А цей страх на руку окупантам - в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", - наголосив він.

Читайте також: