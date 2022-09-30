Псевдореферендуми на окупованих територіях України координувала адміністрація Путіна - розвідка

Представник української розвідки Вадим Скібіцький розповів як Росія проводила так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України.

Підготовка та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України координувалися адміністрацією президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив представник військової розвідки України Вадим Скібіцький.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях України постійно перебували російські високопосадовці, а представники федеральних утворень РФ надавали допомогу так званим виборчим комісіям.

Представник ГУР МО України також зазначив, що Росія провела потужну інформаційну кампанію, основною метою якої було переконання Європейської громадськості у дотриманні окупантами норм міжнародного права.

“За даними ГУР МО України російські пропагандисти в різних місцях створювали постановочні сюжети. Завозили людей із Ростовської області та Криму для того, щоб створити так звану масовку. Показати наскільки люди радіють, наскільки вони дружно йдуть голосувати. Цю картинку будуть показувати російському глядачу і будуть намагатися переконати Європу, що це відбулося відповідно до міжнародного права. Але ми розуміємо, що це фейк. Це чергова потужна інформаційна кампанія, які проводить РФ, покриваючи свої злочини”, – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, що у Міноборони заявили, що оголошення "часткової" мобілізації в Росії, відповідна зміна законодавства, посилення кримінальної відповідальності та незаконне проведення "референдумів" на ТОТ України свідчать про наміри РФ загострити конфлікт.