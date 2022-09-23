Псевдореферендуми на окупованих територіях України: що відбувається на Донбасі й півдні (фото, відео)

Росія 23 вересня розпочала на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані "референдуми" про входження до складу РФ.

Призначили "волевиявлення" на 23-27 вересня. Президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує проведення псевдореферендумів, і що жителі окупованих територій нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

ТСН.ua зібрав інформацію, що відбувається в п'ятницю на окупованих територіях.

Донбас

У п'ятницю до Маріуполя Донецької області в'їхали 27 важких військових вантажівок. Вони рухалися в середину міста, частина автомобілів навантажені.

"Так у Маріуполі почався перший день вистави "референдум". Правда, схоже на вільне волевиявлення містян?", - зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

В Службі безпеки України розповіли, що в "ДНР" на так званому "референдумі" окупанти намагаються залучити до голосування дітей.

"Служба безпеки перехопила документи терористичної організації "ДНР", які регламентують залучення неповнолітніх громадян до участі у фейковому референдумі РФ на тимчасово окупованій території Донеччини. Загарбники сподіваються розширити "електоральну базу" для підтримки приєднання до РФ частини сходу України і задіяти у псевдоголосуванні місцевих мешканців віком від 13 до 17 років", - розповіли в пресслужбі СБУ.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на окупованій Луганщині маріонеткове керівництво готується до псевдореферендуму. За його словами, щоб "віддати голос" на "референдумі", паспорт не потрібен. Участь у голосуванні можуть взяти не лише мешканці області з паспортом "ЛНР", а й люди з українським документом чи тимчасовим посвідченням, виданим у зв'язку з втратою документів.

"Скільки цих посвідчень видадуть на Луганщині за ці дні – незрозуміло. Лише місцевим жителям чи якимсь бурятам також – теж", - зауважив Гайдай.

Тим часом, рашистські пабліки в Telegram публікують фото "волевиявлення" на Донбасі.

Запорізька область

У п'ятницю вранці в Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух, який відчули в центрі міста. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що люди бояться виходити з дому.

"А цей страх на руку окупантам - в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", - наголосив він.

Мер Мелітополя на Youtube-каналі ТСН також розповів, що окупанти "не відмовилися від ідеї проведення референдуму, хоча бачать тотальний супротив наших, цивільного населення на тимчасово окупованих територіях".

"Тому вчора ввечері привезли на багатоповерхових автобусах масовку з Криму, за допомогою якої вони будуть знімати пропагандистські сюжети - наче є підтримка місцевого населення в Мелітополі. Але ми чітко розуміємо, що цього точно немає. Вони зняли опитування мешканців на вулицях міста, але чомусь ті, хто відповідав про підтримку Росії, розмовляли з акцентом, і це точно не мешканці нашого міста", - наголосив Федоров.

Херсонщина

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що на Херсонщині "референдум" проводитимуть, обходячи домівки з російськими військовими.

"В указі прописано, що члени виборчої комісії будуть ходити разом із військовими. Такий собі референдум під дулами автоматів. Уявіть, приходить до вас людина з військовим і питає, "так" чи "ні". Якщо "так", то все нормально. Якщо ні – вас зараз заарештовують і потягнуть у підвал. Ми розуміємо, що ніякого і опитування там не буде, тому що результати відомі заздалегідь. Вони їх навіть вже опублікували, 80%", - цитує депутата Херсонської облради видання "Апостроф".

Хлань також повідомив у Facebook, що зрадники в деяких окупованих населених пунктах складають списки так, щоб зайти з "референдумом", в першу чергу, до принципових українців.

"Тобто які не брали за весь час ні російській паспорт, ні гуманітарної допомоги від орків, не підтримували окупантів, не повели дітей в школу і притримувались чітко своєї проукраїнської позиції", - пояснив він.

У світі засудили дії окупантів

Президент США Джо Байден на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Росія порушила хартію ООН своїми ядерними погрозами та планами провести так звані "референдуми" на захоплених українських територіях.

"Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейковий референдум - це безпосереднє порушення хартії ООН. Весь світ має побачити ці злочини. Ніхто не погрожував Росії і ніхто, крім неї, не шукав цього конфлікту. Ми намагалися уникнути його", - підкреслив Байден.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. В Анкарі наголошують, що такі дії Кремля ускладнять дипломатичний процес.

"Ми стурбовані спробами провести односторонні "референдуми" на частинах України під російським контролем. Такого нелегітимного fait accomplis (завершеного факту) не буде визнано міжнародною спільнотою. Навпаки, він перешкоджатиме відновленню дипломатичного процесу і поглибить нестабільність",- наголошують у відомстві.

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