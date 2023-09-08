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Псевдовибори в Бердянську почались гучно: одна з "виборчих дільниць" вночі злетіла в повітря

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Псевдовибори в Бердянську почались гучно: одна з "виборчих дільниць" вночі злетіла в повітря

У Бердянську 8 вересня пролунали вибухи

У Бердянську в ніч проти 8 вересня пролунали потужні вибухи на одній з так званих "виборчих дільниць".

Окупанти в захопленому Бердянську починають псевдовибори гучно — з потужними вибухами.

Про це повідомив міський очільник Мелітополя Іван Федоров.

"Вслід за Новою Каховкою, Кам’янкою-Дніпровською і Василівським районом тривожні дзвіночки гучно наздогнали окупантів Бердянська", - написав він.

Так, два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць".

"Військова охорона не встигла допомогти – залишилась під завалами", - розповів Федоров.

Нагадаємо, російська виборча комісія організовує так звані "вибори" місцевих депутатів у районах України, які ЗСУ давно повернули під свій контроль. Водночас карти російської ЦВК не збігаються навіть з картами Кремля.

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Дата публікації
Перегляди
1518
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