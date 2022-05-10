"Психічнохворий лідер окупантів": в Одеській ОВА прокоментували ракетний обстріл області

Російські окупанти цинічно обстріляли Одеську область.

Через це було пошкоджено приватні будинки, базу відпочинку та торговий центр. Також одна людина загинула.

Про це 10 травня повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Вчора вночі ворог обстріляв цивільну інфраструктуру нашої області. Через це у нас є загиблий та поранені, пошкоджені приватні будинки, база відпочинку та великий торгівельний центр. Здійнялась пожежа, яку підрозділам ДСНС вдалось швидко ліквідувати. Тим часом психічно хворий лідер окупантів покладає квіти на меморіал місту-герою Одесі, водночас кидаючи ракети на мирне місто та вбиваючи наших громадян. Йому байдуже на життя цивільних, своїх військових. Він продовжить вбивати та руйнувати задля задоволення почуття власної могутності, але нашому боці весь цивілізований світ і ми переможемо", - сказав Максим Марченко.

Нагадаємо, 9 травня від вибуху ракети російських окупантів на території складського приміщення у Суворовському районі Одеси загинув чоловік, ще двоє чоловіків отримали поранення. Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнали складські та адміністративні приміщення.

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