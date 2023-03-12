"Психологічна гра": Гуменюк пояснила, яка у РФ тактика масованих обстрілів і чи є зараз загроза удару

В Україні залишається високою ймовірність ракетних ударів РФ, але громадянам не варто проводити паралелі в проміжках між останніми масованими ракетними обстрілами.

Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 24 Каналу.

За її словами, останній місяць перерви між ударами був зумовлений не лише потребою часу, а й певною психологічною грою.

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"Тобто всі очікують, вони постійно посувають, і в момент, коли трошки послаблюється психологічна напруга, вони завдають удар", – пояснила речниця.

Гуменюк каже, що наразі російські кораблі-ракетоносії заведені в пункти базування. В Чорному морі перебуває чотири кораблі, які контролюють надводний стан. Вони, можливо, мають на своїх бортах безпілотні літальні апарати, за допомогою яких будуть розвідувати майбутні потенційні цілі.

"Шторм на морі сприяє тому, що поки ракетоносії перебувають на базах, але він не такий критичний, щоб вони не повернулися на чергування", – додала Гуменюк і наголосила, що ситуація може змінюватися протягом 2 – 3 годин.

Нагадаємо, у ніч проти 12 березня ворог атакував Очаків, що в Миколаївській області. Палало декілька автівок. Попередньо без жертв.

Також 11 березня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад Сумської області. Було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних "черг".

Тим часом на Харківщині продовжується обов'язкова евакуація Куп'янського району. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, що цей напрямок є найгарячішим в регіоні - там проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових. Крім того, окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Куп'янської громади.

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