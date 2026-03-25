Війна
129
2 хв

«Психологічний тиск»: експерт пояснив зміну тактики обстрілів ворога

Російські війська почали частіше атакувати українські міста вдень, щоб посилити психологічний ефект.

Ігор Бережанський
Робота сил ППО / © Getty Images

Ворог, здійснюючи атаки у денний час та завдаючи ударів по об’єктах, пов’язаних з історичною спадщиною, робить ставку на психологічний тиск на українців.

Про це у прямому етері Еспресо заявив директор компанії Defence Express Сергій Згурець.

«Якраз я повернувся до Львова з Києва, де були одні „шахедні“ атаки, а тут — продовження цієї історії. Я перебував буквально за 500 м від церкви Святого Андрія і на власні очі бачив влучення „шахеда“ в цю історичну будівлю. Це було десь о 16:19.

Досить швидко приїхали пожежні команди, щонайменше пів години здійснювалося гасіння пожежі. Також на будинках поблизу церкви Св. Андрія повилітали шибки. Знаю, що були ще влучання в інших місцях Львова», — розповів Сергій Згурець.

За його словами, під удар потрапили не лише Львів, а й Івано-Франківськ і Тернопіль. Причому атаки відбувалися саме вдень, що свідчить про зміну тактики противника.

Експерт зауважив, що раніше подібні атаки переважно здійснювалися вночі, а вранці ворог застосовував крилаті ракети. Натомість зараз фіксується зміщення акценту на денні удари з метою психологічного впливу на населення.

«Юрій Гнат, речник Повітряних сил, сказав, що було 400 дронів, які заходили з півночі. Питання заходу з півночі стосується того, чи не сприяли цьому ті нові станції ретрансляції, які були розгорнуті в Білорусі, чи вони вплинули на керування цими „шахедами“, які сьогодні здійснювали атаку на Київ і низку інших західних міст?» — зазначив він.

На думку Згурця, проведення атаки саме вдень має чітке пояснення — прагнення досягти максимального резонансу, коли люди перебувають у громадських місцях.

«На мою думку, зараз ворог виносить на перший план психологічний ефект, тому що удари по місцях, які напряму пов’язані з історичною спадщиною, мають резонанс в усвідомленні наших людей.

Думаю, що це те, що бере противник на приціл саме зараз. Це спроба вивести з психологічної рівноваги західні міста, і це ворог намагається здійснити такими денними атаками, які раніше застосовувалися досить рідко», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що вночі та зранку 24 березня армія РФ масовано атакувала Україну ракетами й дронами.

Ми раніше інформували, що вдень, 24 березня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни.

