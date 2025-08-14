Психологія імперської агресії: як працює колективна свідомість сучасної Росії

Війна в Україні / © Associated Press

Російська війна проти України не почалася у 2022 чи 2014 році. Вона визрівала десятиліттями — у пропаганді, міфах та образах, які живили колективну свідомість росіян. Там переплелися травми минулого, фантомний біль за втрачену імперію і страх залишитися «звичайною» країною.

Це — не просто політика кремля. Це ціла психічна конструкція, де брехня замінює реальність, а агресія оголошується «захистом». Де минуле ідеалізують, провину перекладають на інших, а будь-який прояв свободи сприймають як загрозу самому існуванню.

Ми розберемо по частинах цю систему — щоб зрозуміти, чому вона штовхає росію на війну знову і знову, і чому без її демонтажу миру не буде.

Психологічна структура колективної свідомості росіян як агресорів

Для рф напад на Україну — це спроба компенсувати відчуття історичної неповноцінності й довести собі та світові, що вона здатна диктувати правила. В основі її колективної психіки лежить травма приниження, пов’язана з розпадом СРСР, втратою статусу «світової супердержави» та імперських амбіцій. Замість осмислення цієї втрати російське суспільство витіснило її, замінивши національним нарцисизмом і агресивною міфологією. Російський менталітет десятиліттями формувався як суміш ураженої гордості, комплексу меншовартості та реваншизму. Це створило «броню» — систему колективного психологічного захисту, яка не дозволяє визнавати провину чи співпереживати чужому болю. У цій логіці провина = приниження, а сором = визнання слабкості. Будь-яка критика викликає не рефлексію, а спалах агресії чи повне заперечення. Це — нарцисична структура не окремої людини, а всієї нації, що проявляється у відсутності емпатії (бо чуже страждання сприймається як слабкість), постійній проєкції провини назовні («це ви винні, ми — жертви»), нездатності вибачитися чи визнати помилку та потребі мати зовнішнього ворога для збереження власної ідентичності. У 1991 році Росія втратила не лише імперію, а й міф про власну велич і винятковість. З того моменту її свідомість живе у режимі фантомного болю — за тим, що нібито належало «історично» й «по праву». Це сформувало особливу ментальність образи: на Захід — за «зраду», на сусідів — за «відхід», на світ — за «ігнорування величі». Така образа накопичується і зрештою вибухає у формі помсти — через пропаганду, війну, терор.

У цій моделі війна не є трагедією, а сприймається як «відновлення справедливості». Вбивства, руйнування міст і тортури — не злочини, а «місія». Тому апеляції до моралі чи фактів не працюють: совість і розум вважаються слабкістю, а правда — це те, що каже сильніший.

Більшість росіян не хоче чути правду про Бучу, Маріуполь чи Тростянець не тому, що не знає, а тому, що це знання руйнує образ себе як «визволителя». Їм легше повірити у змови та «постановки», ніж визнати, що їхня армія — злочинці. Прийняття провини знищує ідентичність, побудовану на міфі про велич. Це не просто політична, а глибоко вкорінена психічна проблема, яка не зникає від пропаганди чи емоційних закликів. Її можна зламати лише зовнішнім тиском або трансформацією через покоління й втрату імперських ілюзій.

Міфи, що вбивають

Російська пропаганда тримається на мережі міфів, які не лише виправдовують агресію, а й стають частиною колективної психіки, формуючи залежність від цих наративів. Вони виконують подвійну функцію: легітимізують насильство назовні та підтримують у середині країни ілюзію величі, без якої руйнується імперська ідентичність.

Один із ключових — образ «зради», де Україну звинувачують у відступництві від «спільної історії» та «спільної перемоги». Формула «ви зрадили дідів» — це проєкція власної провини на інших, щоб уникнути визнання того, що керівництво СРСР і пізніше рф систематично зраджувало своїх громадян: пакт Молотова–Ріббентропа і спільний напад з нацистською Німеччиною на Польщу, депортації народів, ГУЛАГ, катастрофи на кшталт Смоленського чи Ржевського котлів, де мільйони радянських солдат загинули не через силу ворога, а через злочинну некомпетентність командування. І ніхто ніколи не отримав правової оцінки за ці катастрофи — бо це поставило б під сумнів святість самої радянської перемоги.

Друга опора — міф «величі»: «ми будуємо ядерні реактори, літаки, спадкоємці Візантії та СРСР, а ви за 30 років нічого не створили і продалися Європі». Це подвійна брехня: більшість сучасних досягнень рф належить радянській добі, створеній спільно всіма республіками, у тому числі українцями, та і зараз рф живе розпродажем радянського спадку. «Продалися Європі» у цьому контексті означає обрали демократію і ринок замість корупційної автократії.

Ще один штамп — «ви 8 років бомбили Донбас», який замовчує, що бойові дії Україна вела лише на своїй землі, на лінії фронту проти незаконних формувань, створених і керованих Росією, тоді як саме рф — ще з часів Чечні — практикує обстріли цивільних кварталів, руйнування міст і фільтраційні табори. Інша маніпуляція — «ви почали цю війну через націоналізм і ненависть до росіян», хоча війни починаються з наказу конкретного лідера, яким у цьому випадку був путін.

Міф же про самого путіна — «юриста, розвідника, сина фронтовика який завжди на боці миру» створює культ фігури, яка нібито перебуває поза мораллю і правом. Це релігійно-фундаменталістський тип мислення, де будь-які факти, що руйнують образ, зникають, а злочини — від знищення міст до вбивств дітей — виправдовуються як «історична місія». Прийняти провину означало б зруйнувати нарцисичний образ «великої імперії», тому простіше заперечувати, ненавидіти і вбивати, ніж рефлексувати.

Суперечливість наративів російської пропаганди особливо помітна у твердженнях про «відсутність великої історії» України та одночасно «ганьбу її минулого». Логічно поєднати це неможливо: або історії немає, і немає чим «ганьбитися», або вона глибока й підлягає оцінці з усіма перемогами і поразками.

Власні ж історичні катастрофи Росія замовчує або виправдовує. Хрестоматійний приклад — війна з Японією 1904–1905 років: Балтійський флот, не пропущений британцями через Суецький канал, обігнув Африку, втратив частину екіпажів від хвороб і зазнав нищівної поразки в Цусімській протоці. Для «великої морської держави» це було символічним приниженням, але в російському дискурсі провал пояснють «зрадою» чи випадковістю. У психіатричній термінології це колективний когнітивний дисонанс і нарцисичне розщеплення (splitting), де своє минуле ідеалізується, чуже — девальвується, а небезпечні для імперського образу факти витісняються.

Ця розірваність мислення проявляється і в сучасному Z-активізмі. Це не патріотизм, а агресивна лояльність до влади, що прикриває готовність жертвувати власним народом. Їхня символіка — імперські герби поруч із радянським серпом і молотом, культ «білого руху» разом зі сталінською ностальгією — свідчить про відсутність єдиної ідеології. Це хаотична суміш символів, покликана створити відчуття «величі», а не передати цінності. Аргументи будуються на проєкції: «українці вбивають наших солдатів», але без відповіді на питання, хто відправив цих солдатів в чужу країну. Парадокс «братніх народів» дозволяє одночасно називати українців «братами» і виправдовувати їхнє вбивство — прояв примітивних захистів, коли любов і ненависть до одного об’єкта не інтегруються. Z-активізм, насправді веде до нового радянського сценарію: фабрики “невидимих” інвалідів. Після Другої світової ветеранів з ампутаціями та тяжкими травмами свідомо ізолювали від суспільства, щоб не псувати картинку “чистої перемоги”. Частину з них відправляли в так званий Валаамський дім інвалідів, де люди, які віддали здоров’я за державу, доживали свій вік у злиднях і забутті. І цинізм у тому, що сьогодні Путін — лідер держави, яка створює нову хвилю таких покинутих людей, — любить з’являтися на Валаамі, ставити свічки у храмах і розповідати про “пам’ять про подвиги”. Насправді ж сучасна Росія готує тисячі чоловіків, що повернуться з фронту без кінцівок, із протезами чи прикуті до ліжка. Вони не впишуться в телевізійну картинку “побєди”, тож їх ховатимуть у тиші квартир без ліфта чи спеціальних закладів, куди офіційні делегації приїжджатимуть лише для святкових репортажів. Це буде тиха сторона війни — і найкраща перемога була б та, після якої вулиці твоїх міст не наповнені “невидимими сусідами”. Але імперська логіка бачить у людському житті лише дешевий, нескінченний ресурс для підживлення міфу про велич. Ідея, що «поразка гірша за саму війну», — рудимент імперської психології, де територія важливіша за життя людини. У XXI столітті це не лише аморально, а й стратегічно програшно. Таким чином, Z-активізм і пропагандистські міфи — це колективні механізми психологічного захисту, які підтримують агресію, щоб не допустити руйнування імперського «Я» і визнання власної злочинності.

З психіатричної точки зору сучасна росія функціонує як пацієнт із хронічним нарцисичним розладом особистості у поєднанні з параноїдними рисами та колективною травмою, яку не було пропрацьовано. Її поведінка визначається страхом втрати величі та патологічною потребою у зовнішньому ворогові, аби уникати болісної рефлексії. Когнітивний дисонанс і розщеплення дозволяють одночасно ідеалізувати власне минуле та демонізувати чуже, витісняючи факти, які руйнують імперський міф. У такій психічній моделі зміни можливі лише після катастрофи — поразки, економічного колапсу чи розпаду держави. Поки ж система жива, вона відтворюватиме агресію як головний спосіб збереження цілісності свого колективного «Я».

Що маємо робити ми: холодна пам’ять — гаряча воля

Перед нами ворог, який не зміниться під впливом переконань чи моральних аргументів. Його психічна конструкція захищена від сорому й провини нарцисичними бар’єрами, а отже — він не здатен до самоусвідомлення. Але його можна зупинити там, де він вразливий — у полі міжнародного права, фактів і доказів. Перемагає не той, хто голосніше кричить, а той, хто здатен створити беззаперечну картину злочину, зафіксовану в документах, свідченнях і вироках. Нам потрібні окремі трибунали для Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Харкова, Херсону. Потрібні реєстри викрадених дітей, депортованих, закатованих громадян, знищених міст. Це не бюрократія — це психотерапія пам’яті на рівні нації, коли травма не забувається, а отримує ім’я, обличчя і юридичне визначення. Пам’ять має стати зброєю, а правда — документом.

Автор: Володимир Русанов – лікар-психіатр, психотерапевт, викладач НМУ ім. О.О. Богомольця.