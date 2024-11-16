"Птахи Мадяра" знищили російську систему РБ вартістю $200 млн: відео

Головне завдання цього комплексу — виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали

На Покровському напрямку бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра” знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення “Борисоглєбськ-2”.

Про це повідомив командир спецпідрозділу Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", опублікувавши відповідне відео на своєму YouTube-каналі.

У повідомленні він наголосив, що вартість знищеної ворожої техніки становить 200 млн доларів.

Що відомо про комплекс “Борисоглебськ-2”

Головне завдання цього комплексу — виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові. Крім того, є можливість придушення радіонавігаційних систем.

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У складі комплексу РЕБ “Борисоглебск-2” є апаратура різних типів, призначена для широкого спектру завдань. А саме — пункт управління Р-330КМВ зі станціями перешкод Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ і Р-325УМВ.

Усі засоби комплексу розміщуються на самохідних шасі МТ-ЛБу, що забезпечує високу рухливість та прохідність. Після прибуття на місце комплексу потрібно близько 15 хвилин на розгортання всіх засобів та підготовку до бойової роботи.

Загальну координацію роботи комплексу здійснює розрахунок пункту управління Р-330КМВ, що складається з чотирьох осіб. Двоє з них мають автоматизовані робочі місця для управління роботи всіма системами.

Один пункт управління може контролювати до чотирьох пар станцій постановки перешкод. В автоматичному режимі забезпечується вирішення до 30 завдань.

Нагадаємо, раніше українські воїни захопили російський танк Т-90С, оснащений антидроновим "мангалом", засобами радіоелектронної протидії, телевізійними камерами для огляду та саморобним тралом.

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