"Пташка" за $50 млн: українські військові збили один з найновіших російських винищувачів (фото)

Українські військові збили російський винищувач Су-30СМ з бортовим номером RF81771, ймовірно, у Харківській області.

Російський літак був одним з найновіших авіасуден окупантів, які бомбардують Харків та область.

Про це український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив у Мережі, опублікувавши відповідні фото.

Журналіст зазначив, що собівартість збитого літака становить 50 млн дол. Він був випущений Іркутським авіазаводом 2018 року та переданий до 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку в Курську, що поруч з українським кордоном.

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"Заступник командира полку Сергій Косик був збитий в березні та знаходиться в полоні на території України", – повідомив Цаплієнко.

Водночас воєнний кореспондент Роман Бочкала опублікував фото розкритого парашута. Ймовірно, за допомогою цього парашута пілот винищувача катапультувався. Наразі інформації про його долю немає.

Нагадаємо, за попередню добу, 17 серпня, ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, збили ворожі гелікоптер та літак.

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