Птушкін, Дурнєв, Астаф'єва та інші блогери записали потужне відео для росіян: "Не стане і вас"

Птушкін, Дурнєв, Астаф'єва та інші блогери записали потужне відео для росіян: "Не стане і вас"

Знаменитості опублікували відеозвернення до мешканців РФ.

У зв'язку із кривавою війною, яку розпочав президент Росії Путін проти України, популярні українські блогери та артисти об'єдналися і записали відеозвернення до росіян.

У ролику, який вони опублікували в Instagram, зірки Мережі, зокрема, Антон Птушкін, Олексій Дурнєв, Володимир Дантес, Альона Венум та Даша Астаф'єва, говорять мешканцям РФ правду, яка відбувається на території нашої країни.

Також вони зазначили, що ця правда набагато страшніша, ніж їм здається.

"Відтоді, як армія Росії напала на Україну, щодня помирають мирні жителі, серед яких жінки, діти та старі люди. Своїми діями армія РФ порушує безліч норм Міжнародного гуманітарного права, тому що їхні снаряди приземляються на пологові будинки, лікарні, дитячі садки", - розповіла блогерка Олівка.

Зі свого боку, Дурнєв розповів росіянам, що Путін погрожує Україні ядерною зброєю.

"Ваш президент погрожує нам ядерною зброєю. Не нам, усьому світові. Він каже нам, якщо ми не віддамо йому нашу землю, йому втрачати нічого. Ви ж розумієте, наскільки він божевільний?" - зазначив він.

А Юра Каплан додав: "Якщо він натисне на кнопку, попелом покриються ваші улюблені парки, де ви гуляєте з собаками, кафе, де ви п'єте фільтр. Не стане і вас".

Даша Астаф'єва закликала росіян показувати в Мережі, що відбувається в Україні насправді: "Напишіть допис про геноцид, який влаштував Путін всім людям".

Наприкінці звернення блогери сказали: "Скільки можна мовчати?".

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