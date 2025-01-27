Публікації у західних медіа щодо термінів завершення війни: реакція РНБО

За словами Коваленка, буде ціла плеяда публікацій у західних ЗМІ, тому що ця тема хайпова.

У РНБО прокоментували статті у медіа з "датами завершення війни", місяцями, коли "почнуться перемовини" та іншим. Іноземні ЗМІ можна зрозуміти, у свою чергу нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо.

Про це повідомив голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

У відомстві наголосили: наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності взагалі.

"Також важливо пам'ятати - важкі бої на фронті продовжуються, триває інтенсивна війна, дуже важка, росіяни проводять наступальні операції на Сході і тиснуть на Курщині. Це все вимагає від Сил оборони міцності, і від всього сектору, що займається національною безпекою, фокусу виключно на обороні держави", - закликав Коваленко.

Раніше йшлося про те, що Україні має лише чотири реалістичні сценарії завершення бойових дій. Є як погані варіанти, так і хороші. Всі вони передбачають єдине: потрібна підтримка президента США Дональд Трампа.

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