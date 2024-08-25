"Путін відчує це на собі": Зеленський про цілі операції ЗСУ в Курській області

Зеленський наголосив, що Путін не думає про свої території.

Збройні сили Ураїни вторглися на територію Курської області, щоб, зокрема, зірвати нові загарбницькі плани російської армії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ.

"Російська федерація вторглася на нашу територію десь років тому. Окупавала і вбивала людей. РФ підготувала вторгнення на Харківщині і хотіла окупуваи місто. Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступним їхнім кроком було і вони вже все підготували для цього - наступати та окуповувати на півночі нашої держави, якраз збоку міста Суми, збоку Курської області. І різниця в тому, що ми випереджуючи це зробили, щоб вони не захопили нас, наше місто", - зазначив президент.

За його словами, операція в Курській області стала можливою й через те, що Путін "не думає по свої території".

"Оскільки Путін окуповує нас і не думає про свої території, нам вдається завдавати ударів по їхній енергетиці, військових аеропортах і ми знаємо, де у не є ППО, а де немає. ППО є навколо дачі Путіна, навколо москви, в Санкт-Петербурзі, а в звичанйих містечках, містах, в Курській області - там нічого немає", - наголосив президент.

Зеленський додав, що саме тому Путін не може стримувати наступ.

"Він повинен вже почати відчути цю війну, і він буде її відчувати. У нас немає більше ніякого шансу, тому що він буде продовжувати військові дії, вбавти наших дітей, ми йому покали один раз зараз на Курському напрямку",- резюмував президент.

Раніше ми повідомляли, скільки військових знадобиться РФ, щоб витіснити ЗСУ з Курської області.

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