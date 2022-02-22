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Пункт пропуску "Щастя" закрили через масові обстріли з боку бойовиків

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Пункт пропуску "Щастя" закрили через масові обстріли з боку бойовиків

УНІАН

Таке рішення ухвалив командувач ООС.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" 22 лютого продовжує працювати у штатному режимі, а КПВВ "Щастя" закрили через масові обстріли з боку окупантів. 

Про це повідомило МВС України.

"Через загострення ситуації та небезпеку командувач Операції об'єднаних сил ухвалив рішення щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ "Щастя", – йдеться у повідомленні. 

Водночас в МВС запевнили, що Державна прикордонна служба України має достатню високу бойову підготовку, щоб забезпечити безпеку громадян, які перетинають лінію розмежування.

У міністерстві також поінформували, що суттєво поменшало людей, які щодня перетинають КПВВ у напрямку тимчасово окупованої території. Так, 22 лютого станом на 13:00 в напрямку тимчасово окупованої території попрямували 308 осіб (минулого вівторка – 704), у зворотному напрямку ­– 556 (минулого вівторка – 1037).

Нагадаємо, 22 лютого внаслідок ворожого обстрілу ТЕС із тимчасово непідконтрольної території у Щасті спалахнула пожежа. Зайнявся трансформатор.

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