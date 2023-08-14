Пункт управління, техніка і особовий склад РФ: авіація Сил оборони потужно вдарила по окупантах

Також наші захисники знищили російський ударний гелікоптер Ка-52.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала потужних ударів по окупантах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 14 серпня.

Було завдано 1 удару по пункту управління, 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші захисники знищили російський ударний гелікоптер Ка-52.

Загалом за минуду добу росіяни завдали 12 ракетних і 67 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Раніше військові розповіли про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків – Лиманському.

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