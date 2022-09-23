"Пункти управління, райони зосередження техніки і людей": Гуменюк розповіла про "суттєві влучання" на півдні

За минулу добу на південному напрямку ЗСУ завдали досить суттєвих влучань по окупантах.

Йдеться про пункти управління, командні пункти та райони зосередження техніки, озброєння і людей. Говорити про результати наразі точно не можна, бо вони дорозвідуються.

Про це спікерка командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

"На окупованій території найважче підрахувати такі досягнення. Але дуже вдячні місцевому населенню та руху опору. Вони нам у цьому допомагають. Впевнена, що до вечора звіт буде досить потужним", - сказала вона.

За її словами, окупанти останнім часом мають проблеми з військовою активністю, хоча й "намагаються щось зображати, щоб усі думали, що є військові та є активність".

"Бої йдуть запеклі. Південь є південь. У нас досить спекотно, незважаючи на те, що погода трохи похолодала. Вогонь йде з одного боку і з іншого, але ворог все ж поступається. Поступово-поступово території ми закріплюємо за собою, і це його (ворога - Ред.) напружує. Відповідно до обстрілу стає то менше, то більше - залежно від того, яку кількість боєкомплекту ми вразили, наприклад, за ніч", - додала Гуменюк.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій частині Херсонської області жінок агітують йти воювати проти України. Їм роздають листівки, в яких закликають "пришвидшити возз'єднання народів".

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