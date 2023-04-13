Пуск двох ракет "Нептун", які потопили російський крейсер "Москва": журналіст опублікував відео

Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, на якому, за його словами, показаний запуск двох ракет комплексу РК-360 Нептун по флагманському кораблю Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва", який відбувся 13 квітня 2022 року о 14:10.

Відповідне відео журналіст оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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"Історичне відео найбільшої морської перемоги після Другої світової війни. Рівно один рік тому, 13 квітня 2022-го року, о 14.10, розрахунок протикорабельного ракетного комплексу РК-360 Нептун Збройних сил України здійснив залп двох ракет по флагманському кораблю Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва", - написав журналіст.

Він заявив, що через сім хвилин, о 14:17, ракети вразили крейсер, який від ударів загорівся. Вже ввечері того ж дня екіпаж припинив боротьбу за живучість крейсера та покинув його. "Москва" затонула разом з боєкомплектом 14 квітня під час спроби буксирування.

"Блискучий успіх українських воїнів та інженерний подвиг конструкторського бюро "Луч" та його керівника Олега Коростельова", - додав Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 квітня минулого року ВМС України затопили флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва".

Пізніше у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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