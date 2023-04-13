Пуск двох ракет "Нептун", які потопили російський крейсер "Москва": журналіст опублікував відео

13 квітня 2022 року українські військові двічі вразили ракетами флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".
Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, на якому, за його словами, показаний запуск двох ракет комплексу РК-360 Нептун по флагманському кораблю Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва", який відбувся 13 квітня 2022 року о 14:10.
Відповідне відео журналіст оприлюднив на своєму каналі в YouTube.
"Історичне відео найбільшої морської перемоги після Другої світової війни. Рівно один рік тому, 13 квітня 2022-го року, о 14.10, розрахунок протикорабельного ракетного комплексу РК-360 Нептун Збройних сил України здійснив залп двох ракет по флагманському кораблю Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва", - написав журналіст.
Він заявив, що через сім хвилин, о 14:17, ракети вразили крейсер, який від ударів загорівся. Вже ввечері того ж дня екіпаж припинив боротьбу за живучість крейсера та покинув його. "Москва" затонула разом з боєкомплектом 14 квітня під час спроби буксирування.
"Блискучий успіх українських воїнів та інженерний подвиг конструкторського бюро "Луч" та його керівника Олега Коростельова", - додав Бутусов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 квітня минулого року ВМС України затопили флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва".
Пізніше у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.
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