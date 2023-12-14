Пускають на мінні поля: росіяни цинічно використовують українських військовополонених — Лубінець

Російські військові цинічно використовують полонених українців. Є дані, що декілька разів військовополонених пускали на мінні поля.

Про це в ефірі телемарафону сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Використовування українських військовополонених задля просування російських військ вперед, на мою думку, носить системну проблему. Це не перша інформація, яку ми отримували щодо використання в різний спосіб наших військовополонених. Наприклад, у нас є дані, що декілька разів військовополонених пускали на мінні поля, щоб подивитись, що буде відбуватись", — розповів Лубінець.

За його словами, такі злочинні дії окупантів носять системний характер.

"Фактично кожного дня я отримую все нові і нові факти того, що Російська Федерація, російські військові порушують права наших військовополонених", — розповів Лубінець.

Нагадаємо, на Запоріжжі почали розслідування після появи відео, на якому окупанти атакують позиції ЗСУ, прикриваючись українськими військовополоненими, як "живим щитом". На кадрах зафіксовано, як група російських військових веде наступальні дії, відкриваючи вогонь з-за спин полонених.