Пускають як гарматне м'ясо: Монастирський пояснив, чому російські військові здаються в полон разом з танками

Російські окупанти здаються під гарантії безпеки.

МВС України фіксує нові випадки здачі у полон російських військових разом із технікою.



Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів у ефірі українських телеканалів, - пише Укрінформ.

"Ми вже відзначаємо випадки здачі у полон, коли добровільно підрозділи РФ виходять на наших військових і проголошують, що вони хочуть здатися у полон, що вони не беруть участь в активних бойових діях, - разом з технікою, зокрема з танками. Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають як гарматне м'ясо їхні командири", - зауважив він.

Посадовець також повідомив про те, "під яким соусом" посилають на цю війну мобілізованих осіб із тимчасово захоплених територій Донеччини та Луганщини.

"Соус один – це "ви маєте бути там за наказом". Обґрунтування фактично логічного немає. Оці всі історичні перли, які розкидав Путін (президент Росії Володимир Путін - ред.) про історичну місію і роль, нікого не надихають. Їм (мобілізованим – ред.) дають якусь матеріальну подачку у вигляді оплати, причому невеликої", - пояснив міністр.

ТСН.ua

До того ж українські силовики із перехоплених розмов загарбників дізналися, що ті просять свої родини знімати кошти зі своїх рахунків і просто тримати долари, щоб мати можливість виїхати з РФ, "як фактично, наразі вчинив весь чесний бізнес, (який був – ред.) у РФ, вся сфера ІТ-вців тощо".

"Тому ті люди, які йдуть сюди (особи, відправлені на війну з Україною – ред.), йдуть або від безвиході, або в надії не вступати у конфлікт. Тобто, наприклад, настрої білорусів – максимально уникати будь-яких бойових дій. Там надзвичайно демотивована наразі армія для того, щоб воювати не на своїй землі й загинути в незалежній Україні; не захищаючи свою землю, а завойовуючи абсолютно чужу землю", - резюмував він.

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