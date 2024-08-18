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Пусків ракет не зафіксовано, ворожі бомбардувальники повертаються на аеродроми - монітори

Пусків ракет не зафіксовано, ворожі бомбардувальники повертаються на аеродроми - монітори

Літаки летять на летовища / Фото: Associated Press

Масштабної атаки на Україну, на щастя, не відбулося.

За оновленою інформацією пусків ракет з ворожої авіації не було зафіксовано.

Про це інформують моніторингові канали. 

Ймовірно, що Ту-95МС проводили тренування з імітацією пусків ракет. Пусків ракет не відбулося. 

Пізніше три Ту-95мс літали навколо Енгельса, а три в районі Каспію. Також один Ту-160 кружляв подалі від них.

Додамо, що інформація про виліт МіГ-31К не відповідає дійсності.

Наразі літаки ворожої авіації повертаються на аеродроми в Росії. 

Цікаво, що за ніч борти подолали кілометраж у щонайменше 3300 км без урахування маневрувань, виконували команди на пуск засобів ураження.

Проте про входження КРПБ у повітряний простір України інформації не надходило.

Проте, якщо буде оголошена масштабна повітряна тривога, прямуйте до укриттів та потурбуйтеся про власну безпеку. 

Водночас є активність ворожої тактичної авіації  на сході.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 

Водночас Україною кружляють ворожі безпілотники

Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

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