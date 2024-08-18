Пусків ракет не зафіксовано, ворожі бомбардувальники повертаються на аеродроми - монітори

Масштабної атаки на Україну, на щастя, не відбулося.
За оновленою інформацією пусків ракет з ворожої авіації не було зафіксовано.
Про це інформують моніторингові канали.
Ймовірно, що Ту-95МС проводили тренування з імітацією пусків ракет. Пусків ракет не відбулося.
Пізніше три Ту-95мс літали навколо Енгельса, а три в районі Каспію. Також один Ту-160 кружляв подалі від них.
Додамо, що інформація про виліт МіГ-31К не відповідає дійсності.
Наразі літаки ворожої авіації повертаються на аеродроми в Росії.
Цікаво, що за ніч борти подолали кілометраж у щонайменше 3300 км без урахування маневрувань, виконували команди на пуск засобів ураження.
Проте про входження КРПБ у повітряний простір України інформації не надходило.
Проте, якщо буде оголошена масштабна повітряна тривога, прямуйте до укриттів та потурбуйтеся про власну безпеку.
Водночас є активність ворожої тактичної авіації на сході.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Водночас Україною кружляють ворожі безпілотники.
Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
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